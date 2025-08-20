Da lunedì 25 agosto torna “Zaino Sospeso” con Fondi Vera

Aiutare le famiglie bisognose del territorio ad affrontare le spese per acquistare il materiale scolastico per i propri figli. Questo ci spinge a replicare, dopo gli ottimi riscontri degli ultimi anni, l’iniziativa “Zaino Sospeso”. Da Lunedì 25 Agosto, quindi, saremo impegnati nella raccolta solidale, coinvolgendo Cittadini, Associazioni ma anche titolari di cartolibrerie e/o librerie o negozi di articoli di cancelleria che doneranno prodotti utili alla causa.

Speriamo di garantire ai bambini delle famiglie meno abbienti la possibilità di avere a disposizione tutti gli strumenti ed i mezzi per iniziare l’Anno Scolastico nel migliore dei modi, attraverso un piccolo gesto di solidarietà: album da disegno, astucci, materiale di cancelleria, colori, penne, matite, quaderni, diari, libri e zaini - commenta il Presidente di Fondi Vera, Francescopaolo De Arcangelis.

Con l’iniziativa Zaino Sospeso, un piccolo gesto può diventare un dono che accende il sorriso di un bambino, gli offre serenità, lo fa sentire parte della sua Classe e lo accompagna verso un futuro migliore. Ognuno può essere parte di questo gesto di amore comunitario che ci rende tutti genitori di ogni bambino che vive sul nostro territorio - aggiunge la Vice Presidente, Valentina Tuccinardi.

Il Punto di Via Roma al civico 64 sarà aperto tutti i giorni, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 19.30 alle ore 20.30. Non si accetteranno donazioni in denaro ma solo materiale scolastico utile alla causa. Sarà nostra cura comunicare gli orari di apertura al pubblico e soprattutto le date in cui le famiglie potranno ritirare il materiale raccolto dopo questa prima fase di reperimento del materiale necessario.

Fondi Vera ringrazia anticipatamente quanti vorranno aderire.

“Non basta aprire la porta:

dobbiamo costruire spazi in cui ogni bambino

possa sentirsi accolto, fiorire e dare il meglio di sé”.

(Linda B. Nilson)