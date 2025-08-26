Sabato 30 agosto Armonie al Femminile tra le mura del Palazzo Caetani

L’Associazione Pro Loco Fondi APS, con il patrocinio gratuito dell’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, presentano l’evento musicale “Archettando tra le mura del Castello”, che si terrà sabato 30 agosto alle ore 21:00 nella suggestiva Sala Grande di Palazzo Caetani (Corso Appio Claudio 3, Fondi). Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Protagoniste della serata saranno due straordinarie interpreti: Stella Canocchi (violino) e Vera Nebylova (violoncello), artiste di rilevanza internazionale, che proporranno un programma di grande intensità ed eleganza, spaziando tra capolavori del repertorio classico e del Novecento.

Un’occasione unica per immergersi nella bellezza della musica dal vivo in una cornice storica d’eccezione - commenta entusiasta il presidente della Pro Loco Fondi Gaetano Orticelli.

Programma della serata:

W. A. Mozart – Duo per Violino e Violoncello K423. Allegro – Adagio Rondo, Allegro;

– Duo per Violino e Violoncello K423. Allegro – Adagio Rondo, Allegro; A. Piazzolla – Libertango, Oblivion;

– Libertango, Oblivion; M. Ravel – Sonata per Violino e Violoncello M.73. Allegro - Trèsvif – Lent - Vif, avecentrain;

– Sonata per Violino e Violoncello M.73. Allegro - Trèsvif – Lent - Vif, avecentrain; G. F. Handel – J. Halvorsen – Passacaglia;

Le artiste:

STELLA CANOCCHI – Violino

Talento precoce, ha iniziato lo studio del pianoforte a 6 anni e quello del violino a 9, esibendosi sin da giovanissima come solista con ensemble e orchestre di rilievo.

Si è formata al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, ottenendo due lauree magistrali con lode e menzione d’onore, perfezionandosi successivamente con maestri di fama internazionale, tra cui Marco Fiorentini, Ilya Grubert, Eliot Lawson, Massimo Quarta e Lewis Kaplan (Juilliard School di New York).

Vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali, ha tenuto concerti come solista e camerista in Italia e all’estero (Brasile, Germania, Portogallo, Svezia).

Nel 2021 è entrata a far parte dell’orchestra da camera del Gonfalone di Roma e nello stesso anno ha vinto la borsa di studio all’EOS Festival Internazionale di Musica da Camera di Ventotene, esibendosi accanto a maestri come Alessandro Dejaván e Adrian Pinzaru.

Ha collaborato con l’Emilia-Romagna Festival e si è esibita in prestigiose sedi europee, tra cui l’Accademia Villa Musica Rheinland Pfalz.

Tra le numerose esperienze da solista ricordiamo l’esecuzione del Concerto n. 5 KV219 di Mozart, dal Concerto op. 64 di Mendelssohn e del Concerto in la minore di Vivaldi, accompagnata da orchestre internazionali.

Attualmente è docente di violino presso il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento e frequenta un master di perfezionamento presso la Folkwang University of the Arts di Essen (Germania).

VERA NEBYLOVA – Violoncello

Nata in Russia, ha intrapreso lo studio del violoncello all’età di 7 anni. Dopo il diploma al Conservatorio Reale di Bruxelles nel 2020, ha avviato un’intensa carriera concertistica internazionale.

Si è esibita come solista con prestigiose orchestre, tra cui l’Orchestra Sinfonica Yuri Bashmet e l’Orchestra Sinfonica Giovanile Pan Caucasica al Festival di Tsinandali.

Collabora regolarmente con importanti istituzioni orchestrali europee, come l’Orchestra Sinfonica di Göttingen, la Filarmonica del Mar Baltico e l’Orchestra del Teatro Hagen.

È vincitrice di numerosi premi, tra cui il primo premio al concorso All Russian Competition e il 2° premio all’International Davydov Cello Competition.

Nel 2023 ha preso parte al 78° Hitzacker Summer Music Days come membro del Lysios Quartet, lavorando con il Maestro Jörg Widmann.

Attualmente prosegue i suoi studi presso la Folkwang University of the Arts di Essen e l'Università di Musica, Teatro e Media di Hannover, perfezionando ulteriormente la sua arte.

Informazioni e contatti: Associazione Pro Loco Fondi – Tel. 329 776 4644 (anche WhatsApp).