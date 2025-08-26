Ringraziamenti del sindaco alle forze dell'ordine dopo il convegno "Oltre il Male"

Il prestigioso incontro che si Ã¨ tenuto ieri presso il Chiostro di San Domenico, alla presenza del vicepremier Antonio Tajani, del prefetto di Latina Vittoria Ciaramella e dei vertici delle forze dellâ€™ordine provinciali, ha dato lâ€™opportunitÃ al sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, oltre che di condividere con i presenti riflessioni sullâ€™importanza della pace e delle grandi piaghe che affliggono il pianeta, di congratularsi con il tenente colonnello Antonio De Lise e con il comandante della Tenenza dei carabinieri di Fondi Alessandro Ragni per lâ€™arresto del latitante Massimiliano Del Vecchio.

Un risultato importantissimo quello conseguito dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina guidati dal tenente colonnello Antonio De Lise e dal comandante provinciale Christian Angelillo â€“ ha sottolineato il sindaco â€“ non solo per il ruolo del latitante intercettato in Spagna, considerato il vertice di un articolato cartello criminale attivo sul nostro territorio, ma anche per aver sfatato il falso mito dellâ€™immunitÃ che alberga in molti piccoli e medi pusher, convinti di poter vivere per sempre da fuorilegge beffandosi di un sistema che non funziona. Non Ã¨ cosÃ¬, le forze dellâ€™ordine sono presenti e operano a lungo, con riserbo e discrezione, per ricostruire un mosaico che spesso solo il tempo e la pazienza riescono a completare. Non mancano mai i confronti telefonici e in videoconferenza, ma la serata di ieri Ã¨ stata lâ€™occasione per esprimere de visu, a nome della collettivitÃ , un sincero e sentito ringraziamento al colonnello che ha fisicamente arrestato il latitante infliggendo un duro colpo al narcotraffico e mandando un messaggio, anche simbolico ed emotivo, molto forte al crimine. Un ringraziamento, naturalmente, da estendere allâ€™intera Arma dei carabinieri, alla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e a tutte le forze dellâ€™ordine operanti nella nostra cittÃ che cooperano per la sicurezza della collettivitÃ .