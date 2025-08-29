Sabato 6 settembre torna l'evento Fondi Fashion Street Gran Galà della Moda

Sabato 6 settembre, ai piedi dell’incantevole Castello Caetani, con inizio alle 21:00, torna il Fondi Fashion Street Gran Galà della Moda: anteprima ufficiale delle collezioni di abiti da sposa ed alta cerimonia 2026 ma anche musica, danza, spettacolo e intrattenimento.

Nel cartellone Estatissima 2025, insomma, grazie all’organizzazione dell’Associazione culturale Braccio di Ferro di Cassino, presieduta da Fabio Roscillo, non manca un evento dedicato alla moda.

In passerella, al cospetto di una location d’eccezione, non solo abiti da sposa ma anche abbigliamento uomo, donna e bambino (Refini Sposa, Raso Store e Leo Baby Store). Presenterà la serata, direttamente da Lazio Tv e Gold Tv, Paola Delli Colli.

Ad arricchire l’evento saranno le performance della scuola di danza “Dance Academy” di Fondi e, a fine sfilata, il gruppo di Remo Tedesco, direttamente da The Voice Senior.

L’evento, giunto alla sua terza edizione, prevede posti a sedere e in piedi. Per info e prenotazioni 333.9311590.

Fondi Fashion Street Gran Galà della Moda è un evento promosso e organizzato dall’Associazione Braccio Di Ferro, con il patrocinio del Comune di Fondi. Mediante la partecipazione ad un bando pubblico, la serata è stata promossa nel cartellone ufficiale Estatissima 2025.