Allerta meteo Arancione per precipitazioni e grandinate da domattina per 18/24 ore

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ha emesso lâ€™Avviso di condizioni meteorologiche avverse n.25061 del 28.08.2025, con indicazione che dal mattino di domani, venerdÃ¬ 29 Agosto 2025, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio:

precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensitÃ , frequente attivitÃ elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Tenuto conto altresÃ¬ delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensitÃ , dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi dâ€™acqua, nonchÃ© delle indicazioni rese disponibili dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica ed idraulica, della suddivisione del territorio regionale in Zone di Allerta, il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/CriticitÃ riportata nella seguente tabella.

Si invitano pertanto gli Enti destinatari ad attivare le fasi operative previste dalla propria pianificazione di Protezione Civile ed adottare tutti gli adempimenti di competenza in relazione ai seguenti Livelli di Allerta (di cui alle "Direttive sul sistema di Allertamento per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile della Regione Lazio", approvate con DGR NÂ° 865 del 26 Novembre 2019).