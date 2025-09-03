Fratelli d'Italia lancia l'allarme e chiede l'intervento del Governo sul problema Sicurezza

Lâ€™avvocato Luigi Vocella, consigliere comunale del gruppo di opposizione di Fratelli dâ€™Italia, lancia un forte allarme sulla situazione di crescente insicurezza che affligge la cittÃ di Fondi. In unâ€™analisi dettagliata basata sulle segnalazioni dei cittadini e sui recenti fatti di cronaca, il consigliere denuncia un clima di degrado e di incertezza che impone unâ€™azione immediata e piÃ¹ incisiva da parte di tutte le istituzioni.

Il quadro che emerge Ã¨ preoccupante e non puÃ² piÃ¹ essere ignorato - dichiara lâ€™avv. Vocella. - Le segnalazioni che riceviamo parlano di adolescenti intimoriti, di risse che si verificano nelle zone centrali della cittÃ e di una microcriminalitÃ che si manifesta con atti violenti come le recenti rapine con l'uso di lame. A tutto ciÃ² si aggiunge il drammatico fenomeno del consumo di droga, che ormai avviene alla luce del sole, come purtroppo si Ã¨ visto in alcune zone come quella sotto la statua di San Rocco. Sono fatti gravi che l'attuale amministrazione locale non ha saputo affrontare con la dovuta risolutezza.

La critica del consigliere Vocella si concentra sull'inadeguatezza delle risposte finora fornite.

Sebbene lâ€™amministrazione celebri lâ€™ottenimento di un finanziamento per la videosorveglianza, i cittadini percepiscono ancora lâ€™inadeguatezza del sistema. L'illuminazione pubblica nelle periferie Ã¨ carente, e il senso di abbandono Ã¨ palpabile. Un piano di sicurezza serio e onnicomprensivo non puÃ² limitarsi a interventi frammentari, ma deve basarsi su una visione integrata che metta al centro la prevenzione, la deterrenza e un controllo capillare del territorio.

A supporto della denuncia del consigliere, interviene anche la coordinatrice locale di Fratelli dâ€™Italia, Sonia Federici.

Lâ€™allarme lanciato dal consigliere Vocella non Ã¨ un caso isolato, ma la voce di unâ€™intera comunitÃ che Fratelli d'Italia ascolta e rappresenta con coerenza e determinazione. La sicurezza non Ã¨ solo una questione di ordine pubblico, ma il fondamento del nostro benessere sociale ed economico. Non possiamo tollerare che fenomeni di degrado e microcriminalitÃ , giÃ denunciati in passato per il loro impatto negativo sul nostro litorale e sul turismo, minaccino ora il cuore della nostra cittÃ . La nostra sezione locale sostiene con forza la richiesta di una visita da parte dei nostri rappresentanti a livello nazionale. L'unico modo per uscire da questa spirale di insicurezza Ã¨ unire le forze a tutti i livelli, dal presidio locale al Governo della Nazione, per garantire le risorse e gli strumenti che la nostra cittÃ merita. La sicurezza non Ã¨ una concessione, ma un diritto inalienabile.

Per superare lâ€™immobilismo locale, il consigliere Luigi Vocella annuncia una richiesta formale a un livello superiore.

In virtÃ¹ della nostra appartenenza a Fratelli dâ€™Italia, che oggi esprime il Governo della Nazione, chiederÃ² formalmente che i parlamentari del nostro territorio e gli esponenti di Governo si rechino a Fondi in visita presso i presidi delle Forze dellâ€™Ordine. SarÃ l'occasione per un confronto diretto con chi, ogni giorno, opera sul campo per la nostra sicurezza, e per una pianificazione congiunta di un piano d'azione che porti le risorse e l'attenzione che la nostra cittÃ merita. La sicurezza non Ã¨ una concessione, ma un diritto che Fratelli d'Italia, a Fondi come a Roma, Ã¨ pronto a difendere.