Il messaggio del sindaco Maschietto in vista della riapertura delle scuole

Dopo la lunga estate, si torna sui banchi di scuola con un briciolo di nostalgia per la stagione dello svago e della spensieratezza ma anche con tanto entusiasmo e voglia di lavorare.

Il profumo dei libri nuovi, il suono della campanella, gli abbracci dei compagni ritrovati dopo tanto sono piccole emozioni che donano una grande carica e un grande slancio per affrontare con impegno e determinazione lâ€™anno scolastico.

La scuola â€“ ricorda il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto - Ã¨ il nostro passaporto per il futuro ed Ã¨ per tutti noi una grande fortuna averne uno per poter affrontare quello straordinario viaggio che Ã¨ la vita.

Con lâ€™auspicio che ogni difficoltÃ possa essere trasformata in risorsa e che ogni ostacolo diventi uno stimolo per imparare a fare di piÃ¹ e meglio, auguro a tutti coloro che popolano e vivono le scuole, dai docenti ai ragazzi, dalle famiglie al personale parascolastico, un nuovo inizio oltremodo colmo di gioie, entusiasmo e positivitÃ .

Domani riapriranno gli istituti comprensivi Aspri, Amante e Milani. Gli studenti di tutte le altre scuole torneranno invece in classe il prossimo lunedÃ¬ 15 settembre.