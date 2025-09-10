Sperlonga: arriva lâ€™ANCI Lazio Training Camp 2025 dal 25 al 27 settembre per una 3 giorni di formazione e innovazione per i territori del futuro

Si Ã¨ tenuta, presso l'Auditorium del Comune di Sperlonga la conferenza stampa di presentazione dellâ€™ANCI Lazio Training Camp 2025, in programma da giovedÃ¬ 25 a sabato 27 settembre 2025 nel cuore del centro storico di Sperlonga.

Dopo le edizioni passate svoltesi sullâ€™isola di Ventotene, il Training Camp si rinnova nel format per rispondere alle nuove sfide poste dai cantieri del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dallâ€™evoluzione delle politiche locali. Lâ€™obiettivo Ã¨ quello di promuovere un modello innovativo di confronto tra Pubblica Amministrazione, agenzie governative, tecnici, stakeholder nazionali e internazionali, per affrontare insieme i cambiamenti della stagione post PNRR e guardare al nuovo ciclo di programmazione 2028-2034. In tal senso, il Training Camp 2025 sarÃ caratterizzato da una partecipazione ancora piÃ¹ inclusiva, aperta a tutti gli amministratori del Lazio, e da una presenza qualificata di ospiti politici, scientifici e tecnici. La crescita dellâ€™evento Ã¨ testimoniata anche dalla partecipazione di numerose organizzazioni territoriali e dalla presenza significativa di imprese pubbliche e private.

Per Daniele Sinibaldi, Presidente ANCI Lazio:

Il Training Camp 2025 Ã¨ unâ€™occasione di innovazione e di progettualitÃ strategica per i territori della nostra regione. Lâ€™obiettivo Ã¨ accompagnare i comuni del Lazio verso modalitÃ di governo piÃ¹ moderne, valorizzando lâ€™intelligenza artificiale e le tecnologie emergenti, insieme a modelli di crescita sostenibili e inclusivi. ANCI Lazio vuole avere un ruolo centrale nellâ€™attuazione delle politiche di coesione, mettendo a disposizione degli amministratori strumenti pratici per affrontare le sfide del presente e costruire comunitÃ piÃ¹ forti e innovative. Siamo particolarmente lieti che questa edizione si svolga a Sperlonga, che diventerÃ una vetrina dellâ€™Italia capace di innovare e rinnovarsi.

Secondo Armando Cusani, Sindaco di Sperlonga: