Sabato 13 l'iniziativa "Raccontiamo Fondi e il Parco: Passeggiata tra Natura, Storia e Fede"

La Pro Loco Fondi, con il patrocinio del Parco Naturale dei Monti Aurunci, nell’ambito della stagione #viviparchidellazio estate 2025, presenta una nuova iniziativa capace di coniugare natura, cultura, storia e spiritualità:

“Raccontiamo Fondi e il Parco: Passeggiata tra Natura, Storia e Fede – Alla scoperta della Foresta di Sant’Arcangelo e dell’eremo di Santa Maria Romana”, in programma sabato 13 settembre 2025.

Il progetto “Raccontiamo Fondi” nasce con l’obiettivo di valorizzare la memoria collettiva della città e del suo territorio attraverso percorsi che intrecciano racconti, tradizioni e testimonianze. Dopo le attività svolte nel cuore del centro storico, tra vicoli e piazze animate da narrazioni e rappresentazioni, l’iniziativa si apre ora agli scenari naturalistici del Parco dei Monti Aurunci, proponendo un’esperienza immersiva che unisce il piacere del cammino con la scoperta di luoghi di profonda valenza storica e spirituale.

Il percorso si snoderà lungo il sentiero didattico della Foresta di Sant’Arcangelo, un’area di grande interesse ambientale che custodisce biodiversità e panorami suggestivi. Le tappe comprenderanno la visita all’Orto Botanico “Francescantonio Notarianni”, importante presidio scientifico e didattico dedicato alla flora autoctona, e l’arrivo alla chiesa rupestre di Santa Maria Romana, antichissimo eremo scavato nella roccia, testimonianza preziosa della spiritualità benedettina e della tradizione eremitica locale. Qui i partecipanti saranno coinvolti in un momento di narrazione storica e riflessione interiore, immersi nel silenzio e nella suggestione del luogo.

L’evento alternerà: momenti di sensibilizzazione ambientale e conoscenza della biodiversità (flora, fauna, ecosistemi); racconti e curiosità storico-folkloristiche legate al territorio; approfondimenti sulla storia dell’eremo di Santa Maria Romana; riflessioni su spiritualità e silenzio come patrimonio immateriale; un’esperienza collettiva, sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

Modalità di partecipazione: sabato 13 settembre 2025 il ritrovo sarà alle ore 8.30 presso il parcheggio di Piazza Evangelista (Commissariato di Polizia, Fondi) e alle ore 9.00 presso l’inizio del sentiero in località Le Crocette (ultima curva a gomito dov’è la sbarra)

Tappe: Orto Botanico, principali punti di osservazione naturalistica, visita guidata alla chiesa rupestre, rientro ad anello lungo lo stesso sentiero. Pausa pranzo: sosta nell’area picnic con pranzo al sacco autogestito. Attrezzatura consigliata: scarpe da trekking, borraccia, abbigliamento comodo.

L’iniziativa è aperta a escursionisti amatoriali, famiglie e turisti, desiderosi di vivere un’esperienza che unisce cultura, natura e spiritualità.

L’appuntamento si inserisce nel calendario delle attività promosse dalla Regione Lazio per valorizzare il patrimonio ambientale e paesaggistico delle aree protette – fa sapere il presidente della Pro Loco Fondi, Gaetano Orticelli. - Un’occasione per riscoprire la bellezza di Fondi e del Parco dei Monti Aurunci e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, attraverso un cammino condiviso fatto di natura, memoria e spiritualità.

Contatti e informazioni: Pro Loco Fondi – Tel. e WhatsApp 329 7764644