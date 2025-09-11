Vocella (FdI) chiede di lavorare per un percorso condiviso su Acqualatina, l'acqua Ã¨ un diritto non terreno di battaglia politica

In queste ore â€“ dichiara il consigliere comunale di Fratelli dâ€™Italia a Fondi nonchÃ© consigliere della provincia di Latina, Luigi Vocella â€“ trapela la possibilitÃ che il Consiglio di Amministrazione di Acqualatina possa valutare il rinvio dellâ€™assemblea prevista per domani a un secondo momento. Sarebbe un segnale importante, che mi auguro possa concretizzarsi, proprio per consentire la costruzione di un percorso comune tra la parte privata e i Comuni.

Parliamo di un bene primario come lâ€™acqua, un diritto che appartiene ai cittadini e che non deve mai diventare terreno di scontro politico o bandiera di parte. Ãˆ fondamentale che tutti i Comuni della provincia di Latina, e non solo, affrontino questa fase con senso di responsabilitÃ , lavorando nellâ€™interesse esclusivo del territorio e dei cittadini.

Fratelli dâ€™Italia, a ogni livello, sta dimostrando impegno e serietÃ per garantire stabilitÃ e continuitÃ al servizio idrico, evitando strumentalizzazioni e battaglie di propaganda che rischierebbero solo di danneggiare la comunitÃ . Lâ€™auspicio Ã¨ che prevalga il buon senso, e che si giunga a una decisione condivisa capace di rafforzare lâ€™azienda e proteggere i cittadini.