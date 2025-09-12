Azione in merito alla prossima apertura del Teatro CittÃ  di Fondi

Alla fine qualcosa si muove. Dopo tante richieste di informazione da parte dei cittadini, dopo le ripetute richieste di accesso da parte dei consiglieri di opposizione, sembra che lâ€™amministrazione comunale stia dando una accelerata per lâ€™apertura del teatro.

Prima lâ€™intestazione a Nino Canale, compianto mattatore del teatro in vernacolo locale, ora arriva, quasi di soppiatto lâ€™annuncio del cartellone per lâ€™anno 2025/2026.

Diciamo con piacere che fosse ora, sollevati dopo i tanti anni di vedere un manufatto che Ã¨ costato diversi milioni di euro, chiuso in attesa di chissÃ che cosa.

Ora improvvisamente viene tutto risolto al punto che giÃ vi Ã¨ un cartellone pronto per la stagione, praticamente avviata, ma avremmo qualche punto da chiarire.

Siamo felici che il teatro finalmente riapre, ma perchÃ© finora era impossibile financo una ispezione da parte dei consiglieri comunali e ora si presenta tra qualche giorno il cartellone, addirittura a Palazzo Madama, con un livello di prestigio superiore ai piÃ¹ importanti teatri dâ€™Italia?

Domandiamo: chi gestirÃ il teatro? Direttamente il Comune o verrÃ affidato a qualche altro ente?

Si era parlato di una fondazione gestita da privati, come Ã¨ andata a finire?

Ora scopriamo che molto probabilmente il teatro farÃ parte della ATCL ovvero lâ€™Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, ma perchÃ© lo scopriamo mediante un post sui social?

Non sarebbe stata opportuna una discussione, anche in consiglio comunale sugli utilizzi di questo bene che tanto Ã¨ costato alla collettivitÃ di cui forse non si ha una idea chiara del suo utilizzo?

PerchÃ©, soprattutto, tutta questa fretta nel fare il cartellone senza sapere chi avrÃ la responsabilitÃ organizzativa di questa struttura, sul personale che sarÃ chiamato a gestire questo teatro?

A noi di Fondi in Azione sembra quantomeno intempestiva e non condivisa con la cittadinanza.

Non vorremmo essere maligni ma tutta questa fretta senza visibilitÃ non ci piace, forse si aveva fretta per arrivare in tempo per altri eventi che nulla hanno a che fare con la cultura?