Domenica 21 settembre la città canta con la prima edizione del Talent Voice Fondi

Domenica 21 settembre 2025, a partire dalle ore 19:00, la città di Fondi diventerà il cuore pulsante della musica e delle emozioni con la prima edizione di TALENT VOICE FONDI, il concorso canoro ideato e promosso dall’Associazione Il Drappo dell’Assunta, con il patrocinio della Pro Loco Fondi e del Comune di Fondi.

La cornice scelta per l’evento è il suggestivo Teatro all’Aperto di Piazza De Gasperi, luogo simbolico e punto di incontro per la comunità, che per una sera si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere voci, storie e sogni.

L’iniziativa nasce con un intento chiaro e ambizioso: valorizzare i talenti del territorio, offrendo a cantanti di ogni età un’occasione di crescita e di confronto. TALENT VOICE FONDI non vuole essere solo una competizione, ma soprattutto un momento di condivisione, in cui la musica diventa ponte tra generazioni, linguaggio universale di emozioni e strumento per creare legami.

Il concorso è infatti aperto a quattro diverse categorie, pensate per abbracciare tutte le fasce d’età e le diverse esperienze artistiche:

Baby e Junior, che si esibiranno nella fascia oraria 19:00 – 20:30, per dare spazio alla freschezza, all’entusiasmo e al talento in erba dei più giovani;

Teen e Senior, protagonisti della seconda parte della serata, a partire dalle 20:30, quando le voci più mature e consapevoli regaleranno al pubblico interpretazioni intense e vibranti.

Questa suddivisione permette di creare un percorso musicale vario e dinamico, capace di coinvolgere spettatori di ogni età.

TALENT VOICE FONDI è molto più di una gara: rappresenta un laboratorio di crescita culturale e artistica. Cantare davanti a un pubblico non significa soltanto mettersi in gioco, ma anche imparare a gestire emozioni, paure e sogni. È un’occasione per imparare a comunicare con gli altri attraverso la propria voce, e per molti giovani partecipanti potrebbe essere il primo passo verso un futuro nel mondo della musica.

L’Associazione Il Drappo dell’Assunta, promotrice dell’iniziativa, da anni è impegnata nella valorizzazione delle tradizioni e nella promozione di eventi che sappiano unire cultura, spettacolo e socialità. Con questo progetto, l’associazione rinnova il proprio impegno a fare rete e a offrire opportunità concrete ai cittadini, con particolare attenzione ai giovani e ai loro talenti.

Il sostegno del Comune di Fondi e della Pro Loco Fondi sottolinea quanto la città creda nel valore della musica come strumento di aggregazione e di crescita collettiva.

Ad arricchire la serata non mancheranno ospiti speciali, chiamati a portare la propria esperienza e a dare un tocco unico all’evento. Tra performance musicali, momenti di spettacolo e sorprese inaspettate, il pubblico potrà vivere un programma coinvolgente e variegato.

Un parterre di giurati qualificati, composto da professionisti del settore e figure legate al panorama musicale locale e regionale, valuterà le esibizioni dei partecipanti, offrendo anche consigli utili per crescere artisticamente. La giuria non avrà soltanto il compito di decretare i vincitori, ma anche quello di incoraggiare e stimolare ogni artista a credere nel proprio percorso.

Il Teatro all’Aperto di Piazza De Gasperi si prepara dunque ad accogliere una serata indimenticabile, all’insegna della musica, della passione e dell’energia delle voci che faranno vibrare il cuore di Fondi. L’ingresso è libero, perché l’obiettivo principale è coinvolgere l’intera comunità e permettere a tutti di vivere insieme una festa della musica e del talento.

L’appuntamento è per domenica 21 settembre 2025, a partire dalle ore 19:00. Una data da segnare in agenda per chi ama la musica, per chi crede nei giovani e nel valore della cultura, ma anche per chi desidera trascorrere una serata speciale sotto le stelle, accompagnato dalle note e dalle voci di chi sogna di emozionare il mondo con il proprio talento.

Per restare aggiornati su tutte le novità legate al concorso, sui partecipanti e sugli ospiti che arricchiranno il programma, è possibile seguire le pagine social ufficiali dell’evento.

Per ulteriori informazioni e dettagli organizzativi: 340 338 3624.

TALENT VOICE FONDI vi aspetta: la musica è pronta a raccontare nuove storie, e le voci del nostro territorio sono pronte a farsi ascoltare.