Sabato 20 il convegno medico-scientifico “Il sistema immunitario: il ruolo nelle malattie genetiche, oncologico degenerative”

Sabato 20 settembre, a partire dalle ore 9:00, la splendida cornice di Palazzo Caetani – Sala Grande a Fondi (Latina) ospiterà un importante Convegno Medico-Scientifico dedicato al tema “Il sistema immunitario: il ruolo nelle malattie genetiche, oncologico degenerative”.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione di numerose realtà associative del territorio: Pro Loco Fondi Aps, Comitato Pro ospedale, Avis, Andos, Comitato di Fondi odv, Fintred, Azione Cattolica, Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, Aido Gruppo Intercomunale, Associazione volontari senza barriera, Compagnia Teatrale Attori per Caso, Fondazione Telethon, A.I.L.U. Aps, M.T.M. Events,

Associazione Culturale La Smorfia, Radio Antenna Musica, Movimento Apostolico Ciechi dell’Arcidiocesi di Gaeta.

Con i Patrocini delle amministrazioni comunali di: Fondi, Terracina, Monte San Biagio, Lenola, Campodimele, Itri, Sperlonga, Ente Parco Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi.

L’obiettivo del convegno è favorire un momento di approfondimento scientifico e divulgativo su uno dei sistemi più complessi e affascinanti dell’organismo umano: quello immunitario, oggi al centro di studi e ricerche che stanno aprendo nuove prospettive nella diagnosi, prevenzione e trattamento di numerose patologie.

Il programma prevede l’apertura dei lavori con i saluti istituzionali e l’introduzione a cura del giornalista Gaetano Orticelli e del referente organizzativo Erminio Di Trocchio. Seguiranno le relazioni di esperti di alto profilo:

Dott.ssa Luigina Festa – apertura dei lavori scientifici;

– apertura dei lavori scientifici; Dott. Angelo Pilotti, ricercatore – “Le malattie autoimmuni: definizione, diagnosi, fattori di rischio e prospettive di ricerca”;

– “Le malattie autoimmuni: definizione, diagnosi, fattori di rischio e prospettive di ricerca”; Dott. Pier Franco Marino – “Maculopatie e sistema immunitario”;

– “Maculopatie e sistema immunitario”; Dott. Riccardo Pampena – “Melanoma: sistema immunitario e genetica”;

– “Melanoma: sistema immunitario e genetica”; Dott. Vincenzo Viola – “Innovazioni, prevenzione e cura del colon-retto: quando il sistema immunitario parla, la chirurgia risponde”;

– “Innovazioni, prevenzione e cura del colon-retto: quando il sistema immunitario parla, la chirurgia risponde”; Dott.ssa Veronica Zannettino – “Nutrire la salute: l’importanza dell’alimentazione nella prevenzione delle malattie oncologiche e degenerative”.

Il convegno rappresenta una preziosa occasione per cittadini, operatori sanitari, studenti e associazioni che desiderano comprendere meglio come il sistema immunitario influisca sull’insorgenza e sull’evoluzione di diverse patologie, dalle malattie autoimmuni ai tumori, fino alle degenerazioni dell’apparato visivo.

Grazie al contributo delle numerose associazioni coinvolte, l’evento non si limiterà a un momento di formazione scientifica, ma intende anche rafforzare il legame tra comunità, mondo del volontariato e ricerca, promuovendo la diffusione della cultura della prevenzione e della solidarietà.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.