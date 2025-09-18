Domani, 19 settembre, Cucine Lube inaugura un nuovo STORE LUBE in cittÃ 

Cucine Lube inaugura a Fondi il nuovo Store Lube con una superficie di oltre 200mq ed in esposizione tra i piÃ¹ prestigiosi modelli del brand.

Il taglio del nastro avrÃ luogo il 19 Settembre con iniziative e promozioni uniche per la clientela per tutta la settimana.

In esposizione il nuovissimo modello BRERA con le sue tonalitÃ e finiture esaltate in una collezione esclusiva capace di coniugare innovazione e design.

Spazio anche ad IMMAGINA, READY e al modello LUNA, la cucina raffinata e versatile che grazie al design delle sue ante e alle molteplici finiture proposte puÃ² essere interpretata ed adattarsi ad ogni esigenza abitativa e gusto.

Per una clientela esigente e dallo stile piÃ¹ contemporaneo in esposizione FLAVOUR e il nuovissimo modello AGNESE STYLE con le sue nuove soluzioni per lâ€™ambiente cucina.

Una squadra composta da 2 addetti qualificati, offrirÃ ai clienti servizi di rilievo misure, progettazione, montaggio, trasporto e consegna, schemi tecnici, finanziamenti personalizzati, e servizio post-vendita.

Nel nuovo LUBE Store FONDI il cliente ha la certezza di unâ€™esperienza di acquisto sicura e centrata su un autentico prodotto made in Italy. Un valore aggiunto questo allâ€™interno di uno store che rispecchia fedelmente la filosofia di un Gruppo leader nel mondo delle cucine da oltre 50 anni.

LUBE STORE FONDI

Via Appia â€“Lato Itri, 55 Fondi (LT)

Contatti: 0771 736656 â€“ email: info@mobilimatino.it