Domani il nuovo singolo del cantautore fondano Dario Pietrosanto "Nazionale"

Si intitola Nazionale il nuovo singolo del cantautore fondano Dario Pietrosanto in uscita venerdì 19 settembre.

Dopo Mani sporche, rilasciata lo scorso maggio, singolo con il quale si è aggiudicato il Premio Miglior Testo al Festival del Magazzino, il cantautore fondano Dario Pietrosanto ritorna nell’airplay con un nuovo brano, dal titolo Nazionale: una canzone dalle sonorità estive e che richiamano gli anni Ottanta, accompagnate da un testo nazionalpopolare, nel quale si mischiano sport e sentimento. La canzone vuole rappresentare l’amore di una estate, un colpo di fulmine nato da un incontro casuale, ricco di sogni e di speranze, ma anche di paure, come perdersi con il ritorno alla vita di tutti i giorni.

Il brano è stato presentato in anteprima sul palco dello Sperlonga Music Wave lo scorso 20 agosto, mentre da venerdì il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale.

Nelle prossime settimane, infine, sarà realizzato il videoclip in collaborazione con l’APS il Magazzino Fondi, da sempre vicinissima non solo a Dario, ma a tutti i giovani artisti fondani e del comprensorio.

Forte del successo riscontrato nel 2024 - quando nella settimana del Festival di Sanremo andò nella riviera ligure per ritirare il Disco d’Argento, premiato dal maestro Vince Tempera - Dario Pietrosanto ha avviato quest’anno un nuovo progetto, nel quale Nazionale si inserisce facendo seguito a Mani sporche, portando il cantautore ad affiancare tematiche delicate - come la guerra e le conseguenze sugli affetti familiari - ad altre più “frivole”, quali quelle affrontate nel singolo in uscita.