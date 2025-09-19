Il sindaco sui livelli di campo elettromagnetico monitorati entro i limiti: Bene ma non abbassiamo la guardia

I livelli di campo elettromagnetico generati dalle stazioni radio base attenzionate sono di gran lunga al di sotto dei limiti di legge: è la sintesi della relazione tecnica stilata da Arpa Lazio a seguito delle richieste di verifica e controllo del territorio avanzate dal Comune di Fondi nei mesi di febbraio, luglio e agosto 2025.

Dagli ultimi rilievi effettuati in data 8 settembre, in quattro distinti punti (Via Enrico Fermi, via Mola di Santa Maria, via degli Osci e via Camillo Benso Conte di Cavour), corrispondenti a luoghi considerati sensibili per via della presenza di impianti ubicati in zona urbanizzate, è emerso che “la situazione espositiva è conforme alle limitazioni previste dalla legge”.