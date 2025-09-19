L'associazione Progetto Cuore celebra la festa dei nonni con una donazione di coperte

L’Associazione Progetto Cuore celebra i nonni e lo fa con un evento organizzato nella giornata loro dedicata.

L’appuntamento è ai piedi del simbolo della città, il Castello di Fondi (Piazza Unità d’Italia), dalle 17:30 alle 22:00.

Giovedì 2 ottobre tutti i festeggiati della città potranno quindi ritirare una coperta realizzata a mano, con amore, dalle cuoricine dell’Associazione presieduta da Gabriella Capotosto.

Una piccola iniziativa – commenta la promotrice – per far conoscere l’Associazione e celebrare i nonni, colonne portanti delle famiglie e fonti inesauribili di affetto, amore e insegnamento per i nipoti.

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, nell’esprimere grande apprezzamento per la bellissima iniziativa organizzata in occasione della Festa dei Nonni, invita la cittadinanza a partecipare numerosa.

Dopo il grande successo della giornata di solidarietà promossa lo scorso 7 settembre quando sono state esposte una parte delle diecimila coperte realizzate dalle volontarie e destinate a ospedali ed enti benefici, l’associazione torna in piazza con un nuovo, e questa volta inedito, evento.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Fondi e della Pro Loco.