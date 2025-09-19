Domani 20 settembre la proiezione speciale al FONDIfilmFESTIVAL 2025 “Lo sgarro” di Silvio Siano in versione restaurata

Il FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse, giunto alla sua XXIV edizione, celebra quest’anno un’importante operazione di recupero e valorizzazione cinematografica con la proiezione della copia restaurata di “Lo sgarro” (1962), film diretto da Silvio Siano e supervisionato da Giuseppe De Santis, in programma sabato 20 settembre alle ore 21.00 in Sala Lizzani.

Quella di Fondi è la seconda proiezione nazionale del film restaurato, dopo l’anteprima nel giugno scorso al festival “Cinema Ritrovato” di Bologna.

Alla sua uscita, “Lo sgarro” venne immediatamente accostato a “La sfida” di Francesco Rosi per l’analogia tematica – la denuncia della camorra – e il comune contesto dell’hinterland rurale napoletano, lontano dai cliché su Napoli imposti dal cinema dell’epoca. Ambientato tra Palma Campania, Nola e Gragnano, il film di Siano restituisce un ritratto cupo e realistico del potere camorristico nei mercati agricoli, con una tensione civile e narrativa che lo rende ancora oggi di sorprendente attualità.

Protagonista del film – prodotto dal fondano Giovanni Addessi – è Gerard Blain, attore francese già volto del cinema della Nouvelle Vague. Accanto a lui, Charles Vanel, Gordana Miletic, Saro Urzì e Luisa Conte arricchiscono un cast di altissimo livello.

La proiezione sarà preceduta da un incontro con l’attrice Gordana Miletic, lo storico del cinema Paolo Speranza, l’autore televisivo Leopoldo Siano (figlio del regista) e il ricercatore Giuseppe Luciano Cuomo, a cui in particolare si deve l’impulso al restauro del film.

Nel corso dell’incontro saranno proiettati rari documenti fotografici e video, che documentano la realizzazione del film.

Sebbene De Santis abbia scelto di mantenere un profilo discreto, la sua influenza sul film è evidente e documentata: dalla presenza sul set alla costruzione drammaturgica, passando per il ritmo e la cifra stilistica che richiama il western rurale, “Lo sgarro” rappresenta un raro esempio di cinema militante in un’epoca in cui la denuncia sociale stava lentamente scomparendo dal panorama italiano.

Il restauro è stato possibile grazie al lavoro congiunto di Giuseppe Luciano Cuomo («Quaderni di Cinemasud»), Paolo Martinelli (Broadmedia Service), Leopoldo e Cristiana Siano (figli del regista), e alla preziosa documentazione offerta da studiosi e ricercatori come Pasquale Gerardo Santella, Savino Carrella, Giuseppe Di Massa e Pasquale Donnarumma.

La proiezione al FONDIfilmFESTIVAL 2025 si configura come un atto dovuto di memoria e di riconoscimento per un’opera che, con forza espressiva e rigore civile, si inserisce a pieno titolo nella storia del cinema italiano.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, gli studiosi e per tutti coloro che desiderano riscoprire un’opera potente, attuale, e profondamente radicata nel nostro patrimonio culturale.

Per il FFF l'Associazione Giuseppe De Santis ha partecipato all'avvio pubblico "Lazio Terra di Cinema" della Regione Lazio ed è in attesa di conoscere l'esito dell'istanza. Allo stato attuale, l'iniziativa si avvale del patrocinio e del contributo dei Comuni di Terracina, Sperlonga e Fondi, del patrocinio di Ente Parco Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse, Fondazione Città di Terracina e della collaborazione di Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio e Gruppo Asperger Lazio ODV.

Tutte le iniziative del festival sono come sempre a ingresso gratuito.

Il programma completo è consultabile sul sito www.assodesantis.it e gli aggiornamenti sulla rassegna sono regolarmente pubblicati sulla pagina Facebook Associazione Giuseppe De Santis - FONDIfilmFESTIVAL.