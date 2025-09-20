Il consigliere Vocella (FdI) chiede interventi urgenti per le condizioni di degrado delle periferie

L’Avv. Luigi Vocella, consigliere comunale del gruppo di Fratelli d’Italia a Fondi, alza la voce sulle condizioni di degrado delle periferie della città, chiedendo un intervento immediato da parte dell'amministrazione.

La situazione nelle zone periferiche di Fondi è inaccettabile e non può più essere ignorata. Nonostante le ripetute segnalazioni e le promesse fatte in campagna elettorale, questa amministrazione si è dimostrata completamente inerte. Le periferie, che dovrebbero essere parte integrante della città, sono trattate come aree di serie B, abbandonate a se stesse e prive dei servizi essenziali - dichiara l’Avv. Vocella.

Il consigliere di Fratelli d’Italia denuncia la mancanza di infrastrutture di base che rendono la vita quotidiana dei residenti difficile e insicura.

Ci sono ancora oggi zone del nostro comune completamente sprovviste di illuminazione pubblica, lasciando i cittadini nell’oscurità e a rischio, soprattutto nelle ore notturne. Per non parlare della rete fognaria, un servizio igienico-sanitario fondamentale, che in troppe aree periferiche è ancora inesistente. E le strade? Sono ridotte a un colabrodo, costellate di buche e dissestate, un pericolo costante per automobilisti, ciclisti e pedoni - continua il consigliere Vocella.

Il gruppo di Fratelli d’Italia, attraverso il suo rappresentante in consiglio, chiede che l'amministrazione comunale si svegli dal torpore e avvii un piano di interventi concreto e immediato.

È tempo di passare dalle parole ai fatti. Solo con un governo della città a guida di Fratelli d’Italia sarà possibile dare finalmente la giusta e pari dignità a tutti i cittadini, compresi quelli che vivono nelle periferie. Le periferie non possono più aspettare, basta inutili promesse elettorali, bisogna dare risposte serie e concrete ai nostri concittadini. I cittadini di Fondi meritano servizi degni di un paese civile, ovunque essi abitino - conclude l’Avv. Vocella.

Avv. Luigi Vocella

Consigliere comunale di Fratelli d’Italia Fondi