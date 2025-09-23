Partecipa a FondiNotizie.net

Sabato 27 settembre conferenza sul sito archeologico di Pianara con lâ€™UniversitÃ  di Pavia al Castello Caetani

Un evento per fare il punto al termine dellâ€™ultima campagna di scavo

Comunicati Stampa
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, sabato 27 settembre, alle ore 18:30, presso la sala conferenze del Museo Civico Archeologico, lâ€™Ã©quipe dellâ€™UniversitÃ  di Pavia al lavoro in questi giorni a Fondi presenterÃ  i risultati della campagna di scavo a Pianara.

Dopo anni di indagini sul campo emergono nuove evidenze stratigrafiche e materiali che stanno riscrivendo alcuni aspetti della storia locale: dalle dinamiche degli insediamenti antichi alle relazioni con il paesaggio circostante. Si tratta di unâ€™occasione piÃ¹ unica che rara per capire come la ricerca sul terreno puÃ² trasformare ipotesi in racconti concreti.

In collaborazione con il Comune di Fondi e lâ€™Ente Parco naturale regionale dei Monti Aurunci, la conferenza aprirÃ  le porte alla comunitÃ : immagini di campo, dati inediti e storie di scavo saranno raccontati direttamente da chi ha lavorato sul sito.

Le indagini di questâ€™anno â€“ anticipa il professor Massimiliano Di Fazio, docente di archeologia dell'Italia preromana presso l'UniversitÃ  di Pavia - non solo confermano la presenza di una fase preromana, ma forniscono indicazioni anche sugli aspetti artigianali del contesto di Pianara, oltre a mostrare che Fondi era collegata ad un network di contatti che raggiunge lâ€™area pontina (Satricum) e quella della Campania settentrionale.

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e la direttrice del Museo civico Archeologico Maria Cristina Recco invitano la cittadinanza a partecipare numerosa. 

