La mozione di Fondi Vera contro bullismo e cyberbullismo per la “Giornata del Rispetto”

Sensibilizzare contro il bullismo, il cyberbullismo e ogni forma di prevaricazione, promuovere il rispetto verso ogni individuo, la dignità umana e la valorizzazione di ognuno, costruire un ambiente scolastico e sociale più inclusivo. Sono gli obiettivi che hanno accompagnato l'approvazione della Legge n. 70 nel 2024.

Il prossimo 20 Gennaio 2026 in tutta Italia si celebrerà per la seconda volta la "Giornata del Rispetto", in memoria del giovane Willy Monteiro Duarte, ucciso nel 2020 mentre difendeva un amico. Con l'art. 4 della Legge n. 70, si è voluto riconoscere "un momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione".

Attraverso una Mozione, che sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale, proposta dal Capogruppo di Fondi Vera, Francesco Ciccone, e depositata in data 09.09.2025 con Prot. n. 61052, chiediamo di promuovere il prossimo 20 Gennaio 2026 attività coerenti con le finalità della "Giornata del Rispetto" anche nella nostra Città, coinvolgendo tutte le Scuole, di ogni ordine e grado.

In nome delle tante, troppe, vittime di bullismo e cyberbullismo, è doveroso ricordare il valore del rispetto, verso gli altri e, dunque, verso se stessi. Per un’Italia e una Fondi che non si gira dall’altra parte.