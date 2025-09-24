Venerdì 26 settembre, al FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse, “L’amore che ho”

L’appuntamento di venerdì 26 settembre al FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse è con “L’amore che ho” (2025), film di Paolo Licata in programmazione alle ore 21.00 in Sala Lizzani che ripercorre i drammi e le gioie di una delle leggende della canzone popolare siciliana: Rosa Balistreri, interpretata nelle varie stagioni della sua vita da Lucia Sardo, Donatella Finocchiaro e Anita Pomario.

Il titolo del film fa riferimento a una canzone di Rosa ed è tratto dalla biografia di Luca Torregrossa, figlio dell’Artista. La sua storia e il racconto autentico del suo incredibile destino offrono uno sguardo nell’anima della cantante e nel cuore della donna.

Personale, intensa, violenta, fragile e indistruttibile, pronta ad affrontare qualsiasi sacrificio per la sua causa, la difesa dei diritti dei più deboli, dei lavoratori, delle donne abusate e ignorate, e per andare contro qualsiasi prevaricazione, Rosa cresce nella povertà, nella violenza, nell’illegalità, e insieme a lei cresce anche la sua passione per il canto.

Mette al mondo una figlia, Angela, frutto di un matrimonio forzato e consumato a suon di botte. Per lei farebbe di tutto, ma non riesce a dimostrarlo. La sua anima è troppo corrotta

dalle sofferenze della vita e pertanto non riuscirà mai ad essere una brava madre.

Il successo, invece, riesce a conquistarlo, nonostante gli innumerevoli ostacoli che la vita le mette davanti: le sue origini più che umili, il suo analfabetismo e il fatto stesso di essere una donna che voleva cantare la canzone popolare e ribellarsi agli oppressori.

Tutte le iniziative del festival sono come sempre a ingresso gratuito.

