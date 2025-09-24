Sperlonga: da domani al 27 settembre l’ANCI Lazio Training Camp 2025

Domani, giovedì 25 settembre, prenderà il via a Sperlonga l’ANCI Lazio Training Camp 2025, l’evento di formazione e confronto che fino a sabato 27 settembre riunirà nel cuore del centro storico amministratori locali, istituzioni, imprese e comunità per un grande laboratorio di idee dedicato al futuro post-PNRR.

Innovazione, sostenibilità e coesione saranno le parole chiave di questa edizione, in un momento cruciale per la programmazione 2028-2034.

Interverranno, tra gli altri, Tommaso Foti, Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione; Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy; Vannia Gava, Viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; Edmondo Cirielli, Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Federico Freni, Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze; Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Programma in PDF scaricabile al seguente Link: Programma Anci Lazio 2025.