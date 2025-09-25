Partecipa a FondiNotizie.net

Le dichiarazioni di Gianluca Marzinotto, AD Banca Popolare di Fondi durante lâ€™ANCI Lazio Training Camp 2025

Marzinotto: Una Banca del territorio contribuisce ad un futuro migliore per il nostro Paese

Comunicati Stampa
Una banca del territorio non Ã¨ solo il presente, ma certamente anche il futuro. In un incontro importante come quello di oggi, che vede dialogare imprese e istituzioni, il ruolo della nostra banca diventa centrale. Ci troviamo in un sistema estremamente polarizzato, in cui restano pochi grandi gruppi, mentre le banche cooperative radicate sul territorio si confermano â€“ dati alla mano â€“ le piÃ¹ vicine alle piccole, medie e micro imprese. Crediamo che questo modello, in stretta sinergia con le istituzioni e con lâ€™intero sistema bancario, possa davvero contribuire a costruire un futuro migliore per il nostro Paese. 

Lo ha dichiarato Gianluca Marzinotto, Amministratore Delegato di Banca Popolare di Fondi, a Sperlonga, in occasione dellâ€™ANCI Lazio Training Camp 2025, lâ€™evento di formazione e confronto che da giovedÃ¬ 25 a sabato 27 settembre riunirÃ  nel cuore del centro storico amministratori locali, istituzioni, imprese e comunitÃ  per un grande laboratorio di idee dedicato al futuro post-PNRR.

