La prossima seduta del Consiglio comunale sarà martedì 30 settembre alle 16:00

Si terrà martedì 30 settembre, alle ore 16:00 (in II convocazione mercoledì 1° ottobre 2025 alle 17:00), la prossima seduta straordinaria del Consiglio comunale convocata dal presidente dell’assemblea Giulio Mastrobattista.
Sono 12 i punti all’ordine del giorno:
- Approvazione verbale seduta precedente;
- Approvazione Regolamento del Garante dell’Infanzia e dell'Adolescenza;
- Bilancio consolidato per l’esercizio 2024 ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- Ratifica deliberazione Giunta comunale n. 258 del 07/08/2025 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) - Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, annualità 2025;
- Variazione al bilancio di previsione finanziario esercizio 2025/2027, art. 175, comma 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Documento Unico di programmazione 2026-2028;
- Legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 recante "Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio" - Attuazione dell’art. 5 - Interventi per il miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli edifici. Annullamento dell’art. 29 delle NTA di PRG vigente ed applicabilità diretta delle disposizioni di cui alla L.R. 7/2017;
- Legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 "Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio". Recepimento modifiche normative regionali all’art. 4. - Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici. Riapprovazione dell’art. 28 delle NTA di PRG relative all’applicabilità dell’art. 4 della L.R 7/2017;
- Variante urbanistica relativa al progetto di ampliamento di un fabbricato adibito ad attività produttiva - richiedente “Forcina s.r.l.”;
- Variante urbanistica relativa al progetto di ampliamento di un fabbricato adibito ad attività produttiva e realizzazione di una struttura turistico-alberghiera - richiedente “Italfrutta s.r.l.”;
- Mozione – “celebrazione giornata del rispetto città di Fondi” (prot. 61052 del 09/09/02025);
- Interpellanze e interrogazioni.
La seduta di Consiglio sarà trasmessa anche in streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Comune di Fondi.