Il consigliere Vocella (FdI) chiede una visione politica a tutela delle future generazioni per una cittÃ  a misura di bambino

A dichiararlo Ã¨ l'avvocato Luigi Vocella, consigliere comunale di opposizione del gruppo di Fratelli dâ€™Italia, che esprime la sua profonda preoccupazione per la mancanza di attenzione verso i piÃ¹ giovani nella programmazione urbana e sociale della cittÃ .

Siamo in debito con i nostri figli - sottolinea Vocella - e questo debito lo si ripiana solo investendo su di loro e per il loro benessere. Non Ã¨ pensabile una cittÃ in cui i bambini non abbiano spazi adeguati per il gioco e la socializzazione, e in cui le famiglie si sentano abbandonate. Garantire il benessere dei piÃ¹ piccoli non Ã¨ un cambio di stile a mo di slogan politico, ma un impegno concreto che porta beneficio a tutta la comunitÃ e migliora la qualitÃ della vita di ogni nucleo familiare.