Il consigliere Vocella (FdI) chiede una visione politica a tutela delle future generazioni per una cittÃ  a misura di bambino

Comunicati Stampa
La cittÃ  di Fondi non Ã¨ a misura di bambino. La nostra Amministrazione, e in particolare la prossima, deve mettere al centro della propria attivitÃ  politica e amministrativa,  il futuro delle generazioni piÃ¹ piccole.

A dichiararlo Ã¨ l'avvocato Luigi Vocella, consigliere comunale di opposizione del gruppo di Fratelli dâ€™Italia, che esprime la sua profonda preoccupazione per la mancanza di attenzione verso i piÃ¹ giovani nella programmazione urbana e sociale della  cittÃ .

Siamo in debito con i nostri figli - sottolinea Vocella - e questo debito lo si ripiana solo investendo su di loro e per il loro benessere. Non Ã¨ pensabile una cittÃ  in cui i bambini non abbiano spazi adeguati per il gioco e la socializzazione, e in cui le famiglie si sentano abbandonate. Garantire il benessere dei piÃ¹ piccoli non Ã¨ un cambio di stile a mo di slogan politico, ma un impegno concreto che porta beneficio a tutta la comunitÃ  e migliora la qualitÃ  della vita di ogni nucleo familiare.

L'avvocato Vocella non si limita a sollevare il problema, ma propone anche una serie di idee e azioni concrete che la futura Amministrazione potrebbe intraprendere:

  • Riqualificazione e creazione di spazi verdi e parchi giochi: Non possiamo limitarci a pochi parchi scarsamente manutenuti. Servono investimenti per la riqualificazione di quelli esistenti e la progettazione ex novo di spazi adeguati, dotati di attrezzature moderne, sicuri e inclusivi, accessibili a tutti i bambini, anche a quelli con disabilitÃ .
  • Piste ciclabili e percorsi pedonali sicuri: Per i bambini e le loro famiglie Ã¨ fondamentale potersi muovere in sicurezza. Dobbiamo ripensare la mobilitÃ  urbana con percorsi protetti che li incoraggino a lasciare l'auto a casa e a vivere la cittÃ  in modo piÃ¹ sostenibile e salutare.
  • Biblioteca dei bambini e centri culturali: I bambini hanno bisogno di stimoli. Ãˆ impensabile che una cittÃ  come Fondi non abbia una biblioteca interamente dedicata a loro. Dobbiamo creare spazi dove possano leggere, partecipare a laboratori creativi e incontrare altri coetanei. La cultura non Ã¨ un optional, ne un privilegio riservato a pochi, ma un diritto di tutti.
  • Stanziamenti economici dedicati alle famiglie: Serve un sostegno economico e sociale concreto. Proponiamo la creazione di fondi dedicati alle famiglie in difficoltÃ , che possano aiutarle nell'acquisto di materiale scolastico, nel pagamento di rette per attivitÃ  sportive o culturali, per l'acquisto di libri di testo. Sostenere le famiglie significa sostenere i bambini e i loro sogni. Gli attuali benefit esistenti, sono solo una piccola goccia nell'oceano.

Auspico che la prossima Amministrazione - conclude Vocella - si impegni a fare di Fondi una vera cittÃ  a misura di bambino e di famiglia. Il futuro non si costruisce solo con le opere pubbliche, ma investendo soprattutto sui bambini che saranno i cittadini di domani.  personalmente, mi batterÃ² affinchÃ© tali condivisioni ad oggi solo scritte, si trasformino in azioni concrete reali a beneficio ella nostra comunitÃ  e dei nostri figli.  

Avv. Luigi Vocella
Consigliere comunale
FRATELLI Dâ€™ITALIA FONDI

