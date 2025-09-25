La Taekwondo Arduini pronta per la nuova stagione

Parte una nuova stagione per l'A.S.D. Taekwondo Arduini, del maestro Simone Arduini (Laurea in scienze motorie e sportive, L.M. scienze dell'esercizio fisico erp il benessere e la salute, commissario regionale Lazio).

Ci troviamo presso l'I.T.E. De Libero a Fondi, in via San Magno, nei giorni lunedÃ¬, mercoledÃ¬ e venerdÃ¬ in orario 17:30 - 21:30.

Possono venire a trovarci bambini ed adulti per assaporare dal vivo il Taekwondo e per conoscere i concetti e l'atto pratico della disciplina, dell'autocontrollo, della concentrazione, del rispetto per gli altri e per se stessi,

E' una disciplina anche di difesa personale, uno sport da combattimento, una via di crescita personale. Potrete sviluppare capacitÃ fisiche e mentali, migliorare la forza, la coordinazione, l'equilibrio, la flessibilitÃ e la resistenza.

Ricordando che Ã¨ una delle discipline olimpiche, vi invitiamo a contattarci per ulteriori chiarimenti qualora foste interessati.