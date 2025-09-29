Sperlonga: il 19 ottobre la gara "Sulla Via di Ulisse" valida per il New Marathon Lazio

Sulla Via di Ulisse sarà l’ultima grande classica della stagione della mountain bike, il prossimo 19 ottobre a Sperlonga (LT). La gara metterà la parola fine ai circuiti New Marathon Lazio e Race Bike Centro Italia Mtb, che hanno coinvolto un gran numero di biker non solo laziali, mostrando come il movimento anche di queste zone spesso considerate marginali rispetto al movimento. Si pedala sul litorale laziale, per una prova che ha davvero il sapore del “rompete le righe” e dell’arrivederci alla prossima edizione.

Quest’anno la manifestazione, alla sua sesta edizione, propone alcune importanti novità, a cominciare dal percorso di gara. E’ stato scelto quest’anno di proporre un tracciato unico, di 43 km dove i corridori si giocheranno tutto, su un tracciato completamente ridisegnato rispetto al passato. La prova mantiene però la sua sede di partenza e arrivo, Piazza Europa nel centro storico di Sperlonga con il via fissato per le ore 9:30.

A fine gara le premiazioni, costituite da premi in natura che andranno ai primi 5 di ogni categoria. Quelle delle challenge si svolgeranno successivamente, in una serata appositamente dedicata con l’annuncio dei calendari del prossimo anno. Per iscriversi si può provvedere entro il 12 ottobre alla quota base di 25 euro, poi nell’ultima settimana saranno previsti aumenti. Ricordiamo che lo scorso anno la gara, su un chilometraggio maggiore, fece registrare i successi di Mattia Toccafondi e Greta Recchia.

Per informazioni: Asd Fans Bike, https://www.sullaviadiulisse.it/.