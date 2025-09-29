Venerdì 3 ottobre presentazione del libro "Tramonti Occidentali" all'istituto comprensivo Milani

Si terrà venerdì 3 ottobre, alle ore 9:30 presso l’aula magna dell’Istituto comprensivo di Fondi “Milani”, un incontro con Giuseppe Tecce, autore del libro “Tramonti Occidentali”.

Un romanzo appassionante che intreccia le storie di migranti, in cerca di una vita migliore, e di una piccola comunità di Lampedusa, con focus sul legame tra Peppe Moccia, luogotenente dell’isola, e Fatima, una bambina sopravvissuta a un naufragio. Il romanzo esplora temi di migrazione, speranza, sacrificio umano e amore, mostrando la vita di Peppe trasformata dall’arrivo di Fatima e le sfide poste dalle leggi sull’immigrazione.

La scuola Milani è infatti da sempre impegnata nelle iniziative che favoriscono l’inclusione e l’integrazione di tutti gli alunni e le alunne. Proprio per questo motivo ha consigliato agli studenti la lettura del libro di Tecce in cui si narra la storia vera di Fatima.

Un racconto – fanno sapere gli organizzatori – che parla di speranza e di salvezza lasciando molti spunti di riflessione.

La storia si conclude infatti lasciando il lettore a riflettere sulla natura delle relazioni umane, sulla crisi migratoria e sulla responsabilità individuale di fronte a crisi globali.

Nel corso dell’incontro interverranno Nicolina Bova, dirigente dell’istituto organizzatore, il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, la professoressa Stefania Misuraca, referente dell’iniziativa e la professoressa Antonella Nardone che ha anche curato la postfazione dell’opera.

Per saperne di più sull’autore

Giuseppe Tecce è nato a Benevento nel 1972; si è laureato in Giurisprudenza, abilitato alla professione di Agente in Attività Finanziaria, si occupa da molti anni di cooperazione sociale, sia a livello nazionale che internazionale. Attualmente è Presidente della cooperativa sociale “Medina”, è coordinatore di una Struttura Tutelare per persone non autosufficienti, ed è coordinatore dei soci di Banca Etica per il Sannio, Irpinia e Molise. È autore di quattro libri: L’agente della Terra di Mezzo, Storia di un Presidente che si credeva un topo, Il Portiere e Ljuba senza scarpe.