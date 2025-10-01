Pubblicazione Speciale Sant’Onorato 2025: fede, tradizione e comunità in festa

L’Associazione Pro Loco Fondi presenta la nuova edizione dedicata al Patrono, con il patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Fondi e in collaborazione con il Duomo di San Pietro Apostolo. Copie gratuite in città e versione digitale scaricabile online.

L’Associazione Pro Loco Fondi annuncia la pubblicazione dello Speciale Sant’Onorato 2025, realizzato con il patrocinio della Regione Lazio – VisitLazio Eterna Scoperta, del Comune di Fondi e in collaborazione con il Duomo di San Pietro Apostolo a Fondi.

Questa edizione celebra la festa patronale di Sant’Onorato, momento che ogni anno trasforma la città di Fondi in un palcoscenico di fede, storia e tradizione. Le pagine raccontano la memoria collettiva, i riti religiosi e le iniziative popolari che uniscono la comunità fondana e ne custodiscono l’identità.

All’interno dello speciale trovano spazio:

un approfondimento sulla figura di Sant’Onorato, giovane abate e guida spirituale, e sul suo messaggio ancora attuale;

i racconti della tradizione e le memorie dei cittadini che riportano in vita l’atmosfera delle antiche celebrazioni;

gli eventi culturali e musicali, come il concerto “Corde e Voce nel Duomo” e il trekking urbano “La Fondi che non ti aspetti”;

la storia e i simboli legati alla Fiera di Sant’Onorato, che ogni anno colora il centro cittadino con bancarelle, prodotti tipici e l’immancabile tradizione dell’acquisto degli ombrelli, vero portafortuna della festa;

contributi dedicati all’arte e alla spiritualità, come lo studio sul bassorilievo del Duomo di San Pietro e gli affreschi di Montecassino che raffigurano Sant’Onorato;

testi e fotografie che celebrano l’autunno fondano, i suoi colori e i suoi riti, in dialogo con la festa patronale.

Ampio spazio è riservato anche al programma religioso: dalla Novena in preparazione alla solennità del 10 ottobre, alla Messa concelebrata dal Vescovo Luigi con i sacerdoti della città, fino alla tradizionale processione con il busto argenteo di Sant’Onorato, seguita dall’omaggio floreale del Sindaco. Celebrazioni che culminano con la giornata del Ringraziamento e della Memoria e con i concerti corali che arricchiscono la dimensione spirituale della festa.

Le copie cartacee dello speciale sono disponibili gratuitamente presso le edicole e le attività commerciali della città.

Il file Pdf interattivo può essere scaricato online dal sito ufficiale della Pro Loco (www.prolocofondi.it) e attraverso i canali social dell’associazione.

Un’occasione per scoprire o riscoprire il legame profondo tra Sant’Onorato e la città di Fondi, e per vivere insieme la forza di una tradizione che continua a rinnovarsi nel presente, guardando con fiducia al futuro.

CLICCA PER SCARICARE IL FILE PDF DELLA PUBBLICAZIONE .