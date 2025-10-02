“La Forza in Rosa”: tutte le iniziative organizzate in occasione del mese della prevenzione

“La Forza in Rosa" è lo slogan ufficiale della nuova campagna di prevenzione del tumore al seno promossa da ANDOS – Associazione Nazionale Donne Operate al Seno - di Fondi per l’Ottobre Rosa 2025. Per l’occasione i monumenti cittadini saranno illuminati di rosa, saranno distribuiti i fiocchi della prevenzione presso le attività commerciali del comprensorio e sarà esposto il banner della prevenzione a Palazzo Caetani.

La campagna di prevenzione verrà promossa a Fondi, Monte San Biagio e Lenola e si rivolge sia alle donne operate al seno, accompagnandole nel percorso di recupero fisico ed emotivo, sia alle donne asintomatiche, promuovendo la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce.

La frase, simbolo di coraggio, solidarietà e consapevolezza, è stata selezionata come vincitrice del concorso di idee rivolto agli istituti di istruzione superiore nell’ambito di un’iniziativa dedicata alle scuole.

Con “La Forza in Rosa”, ANDOS intende dare voce all’energia femminile che ogni giorno si rinnova nella lotta contro il tumore al seno, unendo generazioni diverse in un messaggio di speranza e responsabilità.

Con “La Forza in Rosa” ANDOS rinnova il suo impegno nella lotta contro il tumore al seno, grazie alla straordinaria dedizione delle volontarie che ogni giorno offrono sostegno, informazione e speranza a centinaia di donne presso gli ospedali “San Giovanni di Dio” di Fondi e “Fiorini” di Terracina e presso la sede sociale di Via Lazio.

Le nostre volontarie - dichiara la presidente dell’Andos Fondi Regina Abagnale - sono il volto umano della prevenzione e del sostegno: ascoltano, abbracciano, informano e camminano accanto a chi affronta la malattia e a chi può prevenirla. È facile riconoscerci perché i nostri colori sono il nero e l’arancione: l’uno è “il colore più felice” secondo Frank Sinatra ed è il colore del sole mentre la rondine è segno di speranza e di rinascita. Entrambi per noi indicano la primavera, la stagione in cui si rinnova la vita.

Ottobre – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto nell’invitare la cittadinanza a partecipare numerosa alle iniziative organizzate dall’Andos – è il mese ideale per raddoppiare l’impegno nelle attività dedicate alla prevenzione: attività che, ricordiamo, sono importanti ogni giorno in ogni forma. Dal mangiare sano al non trascurare i segnali del nostro corpo, dagli screening periodici agli incontri con gli esperti della Asl e delle associazioni di volontariato.

DOVE TROVARE LE VOLONTARIE NEL MESE DI OTTOBRE:

Day Hospital oncologico dell’Ospedale di Terracina

01 – 02 – 05 - 8 – 09 -15 – 16 - 20 – 22- 23 – 29 – 30

Screening Ospedale San Giovanni di Dio Fondi

02 – 09 – 14 – 16 -21 – 28 – 30

Screening ambulatori ASL Latina a Terracina

01 – 08 – 15 – 22 - 29

Sede sociale Via Lazio 14/ A Fondi

06 – 10 - 13 – 20 – 24 - 27 – 31

05/10/2025 – Piazza IV Novembre – Fondi, 21° Giornata Nazionale del Naso Rosso organizzata dai Giullari della gioia VIP Fondi odv

7/10/2025 – Convegno a Palazzo Caetani – 16:30 - “La qualità della vita e la dignità del paziente – Il ruolo dell’alimentazione”

7/10/2025 – Evento presso il ristorante “La Concordia” - 20:30 - “La Tavola che unisce”

19/10/2025 – Sportello itinerante in occasione della gara podistica e camminata a passo libero “Fondi in rosa”