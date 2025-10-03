Il cantautore fondano Andrea Pestillo, in arte Pestifero, presenta il nuovo singolo “OH NO!”

L’onda d’urto del panorama musicale emergente ha un nuovo nome: Pestifero. Pseudonimo di Andrea Pestillo, cantautore e musicista pontino dalla vena ribelle e dal talento multiforme, Pestifero presenta il suo nuovo singolo "OH NO!", un brano che profuma di spritz lasciati a metà, amori confusi e ricordi che fanno male (ma anche ballare).

Dopo aver conquistato TikTok con contenuti virali e uno stile immediatamente riconoscibile, il giovane artista si prepara a lasciare il segno con un inno indie-pop che cattura lo spirito di una generazione in bilico tra ironia e disincanto.

"OH NO!" è stato scritto insieme a Daniel Riggione e prodotto da Alex D’Errico con la direzione artistica di Franco Iannizzi. Il brano esce per l’etichetta indipendente Lab Music Factory, con distribuzione Altafonte Italia e si candida a diventare la colonna sonora agrodolce di questa stagione.

Un talento completo: dalla chitarra a TikTok

Pestifero non è solo un interprete, ma un artista a tutto tondo. Suona chitarra e pianoforte, strumenti che utilizza per costruire melodie autentiche, intime e pulsanti. La sua cifra stilistica fonde la delicatezza del cantautorato con l’energia contagiosa dell’indie-pop più contemporaneo.

Il pubblico se n’è già accorto: Pestifero ha saputo imporsi su TikTok con video virali e uno storytelling musicale capace di parlare direttamente alla Generazione Z, con sincerità e leggerezza.

‘OH NO!” – spiega l’artista- è la perfetta sintesi del mio stile: fresco, ironico e profondamente malinconico. È un viaggio urbano fatto di notti romane, ricordi parigini e spritz lasciati a metà. Racconto l’amore in uno stato di ebbrezza emotiva, trasformando storie personali in qualcosa di universale, che suona e risuona dentro chi ascolta.

Con questo singolo, Pestifero si conferma tra i nomi più interessanti del nuovo cantautorato italiano, un artista capace di mescolare anima e istinto, malinconia e groove, sempre con uno sguardo autentico sul presente.