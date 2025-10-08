Domenica 12 ottobre l'evento “Danzas Españolas” a Palazzo Caetani

Domenica 12 ottobre, alle ore 18:30, al Palazzo Caetani di Fondi riprendono gli appuntamenti con I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati.

Dopo i 4 appuntamenti di marzo e di maggio, il Ciclo Autunnale propone 6 nuove date: 3 domeniche per il pubblico (12 ottobre, 9 e 23 novembre) e 3 lunedì in matinée per gli allievi delle scuole.

Il primo concerto – domenica 12 ottobre con inizio alle ore 18:30 – è dedicato alle Danzas Españolas che i due bravissimi chitarristi Eugenio Della Chiara e Pietro Locatto proporranno nella bella sala di Palazzo Caetani a Fondi (LT).

I due concertisti eseguiranno Sei Danze Spagnole dall’op.37 di Enrique Granados, nelle trascrizioni per due chitarre dell’Azulejos guitar duo e di Llobet, e di Manuel de Falla la Suite da “El amor brujo”, che si conclude con la celeberrima Danza ritual del fuego, e da “La vida breve” la Danza Española n.1, nelle trascrizioni di Llobet, Pujol e Azulejos guitar duo.

L’elemento della danza è così ricorrente nella storia della musica spagnola che lo si potrebbe ritenere connaturato in essa. Granados, nella sua celebre raccolta di danze, immagina un viaggio nello spazio - e nel tempo - attraverso ritmi e melodie caratteristici del folklore iberico. Quello stesso folklore, con particolare riferimento alla grande tradizione andalusa, incontra i chiaroscuri dell’impressionismo parigino nelle affascinanti pagine di Manuel de Falla.

I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati al Palazzo Caetani di Fondi sono realizzati dalla COOP ART di Roma (Socio AIAM e Socio CIDIM) con il contributo del ministero della Cultura e della Regione Lazio, con il patrocinio del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e del Lago di Fondi e del Comune di Fondi e in collaborazione con il Fondi Music Festival.

Info e prenotazioni: 3331375561.