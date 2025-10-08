Al via i lavori di adeguamento per un nuovo ponte di via della Torre

L’area è stata già cantierizzata e stanno per partire i lavori di adeguamento del ponte di via della Torre, un intervento fortemente sentito dalla collettività per ragioni di traffico, viabilità e sicurezza.

L’opera, da lungo tempo presente nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, sarà finalmente realizzata grazie ad un finanziamento regionale. Il costo complessivo dell’opera è di 450mila euro.

Il progetto prevede tecnicamente la realizzazione di un nuovo ponte adiacente a quello attualmente esistente tale da ospitare una carreggiata da 4 metri, un marciapiede da un metro e mezzo e un cordolo laterale da 60 cm.

Al termine dell’opera, ogni ponte ospiterà una corsia di marcia allo scopo di ridurre ingorghi, rendere il traffico più fluido ed elevare notevolmente gli standard di sicurezza stradale tanto in via della Torre quanto sulla strada provinciale via Diversivo Acquachiara.