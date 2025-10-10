Azione in merito alle ultime comunicazioni del Sindaco sul fermo dei lavori del Ponte di Colle Troiano

Nell’ultimo consiglio comunale, a una interrogazione da parte del consigliere Venditti, il sindaco Maschietto ha risposto che l’ennesimo ritardo nei lavori presso il ponte di Colle Troiano è dovuto al rifacimento dei calcoli della struttura da parte dell’Astral.

Avevamo come Azione inviato una pec presso il comune di Fondi (protocollata col numero 53711 il primo agosto 2025) chiesto informazioni sulle ragioni della sospensione dei lavori sul ponte, ma come avviene da parte di questa amministrazione, non abbiamo avuta nessuna risposta, né dal Sindaco, né dall’assessore competente.

Non ce ne dogliamo, siamo abituati a questo mutismo da parte del sindaco, che solo davanti a una interrogazione in Consiglio Comunale riesce a dare delle risposte, seppur generiche.

A dirla tutta, siamo anche rassicurati dal fatto che la Astral abbia rivisto i suoi calcoli, noi siamo andati sotto questo ponte, e abbiamo documentato con foto lo stato dei piloni e inviato sempre mediante pec a questa amministrazione, evidenziando il grave stato della struttura, per questo ci stupivamo del semplice “rifacimento” come da appalto.

Ma rimane la delusione.

La delusione di constatare che questa amministrazione si rifugia nel silenzio invece che risolvere i problemi, quando è messa alle strette farfuglia risposte evasive, e poi perde tempo.

Questa amministrazione è stata capace di perdere finanziamenti già assegnati su questo ponte, poi quando finalmente si è riusciti ad assegnare la gara d’appalto, aspettare mesi per l’apertura dei cantieri perché incapace di trovare un’area cantiere, poi quando finalmente dei cittadini hanno messo a disposizione uno spazio per il cantiere, hanno scoperto che i lavori erano molto più gravanti, non si trattava di fare qualche parapetto o di rifare l’asfalto ma proprio lavorare sulle strutture.

Vi avevamo avvisati ma siete stati sordi e arroganti.

Se questo è il vostro modo di curare il bene comune, cosa avverrà sui prossimi lavori sul Ponte di via Torre?

Tempo fa un componente della vostra giunta affermò che noi di Fondi in Azione potevamo al massimo amministrare un condominio, noi pensiamo che, se amministrate un condominio come amministrate la nostra città, il palazzo cadrebbe a pezzi.

Le elezioni si avvicinano, se lo ricordino i fruitori del ponte di Colle Troiano e tutti i cittadini di Fondi.