Sabato 18 ottobre presentazione di "Un paio d'anime", le Poesie d'amore di Vinicio Salvatore Di Crescenzo

Sabato 18 Ottobre prossimo Il Quadrato Fondi - APS avrà l'onore di presentare l'ultimo libro di Vinicio Salvatore Di Crescenzo, dal titolo "Un paio d'anime - solo Poesie d'amore", edito da Oceano Edizioni. Appuntamento alle ore 17 presso la Sala Lizzani, nel Complesso di San Domenico, nel cuore del Centro Storico di Fondi, grazie alla disponibilità del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e la collaborazione di On Broadway Academy.

L'autore sarà accompagnato dalla poetessa Federica Sanguigni. L'evento gode del Patrocinio della Casa della Cultura e dell'Associazione Musicinecultura APS. Ingresso libero e gratuito per un evento fortemente voluto dalla nostra Associazione, la Presentazione dell'ultima raccolta di poesie di un autore che ha a cuore la Città di Fondi e nel corso degli anni ha vissuto in questo territorio momenti importanti della sua carriera.

Nella silloge poetica “Un paio d’anime”, il poeta ci parla di amore, solo ed esclusivamente d’amore. Lo definisce, già nell’introduzione, “un male buono”. L’ossimoro risulta essere una definizione perfetta perché l’amore fa sì esultare e gioire, ma anche piangere, disperare, dire basta per poi far dimenticare tutto e desiderare di innamorarsi di nuovo. La natura è una costante della poesia di Vinicio Di Crescenzo. Anche in questa raccolta troviamo continui richiami a essa: il cinguettio degli uccelli, il volo della farfalla, un fiore bianco di magnolia, il mare, l’orzo maturo. Le nuvole stanche del cielo o un soffio di sole, tutto, nelle sue poesie, vibra attraverso la potenza della natura, grande ispiratrice di ogni poeta.

Ritengo la poesia, lo strumento migliore cui affidare il sentimento. Essa, come tale, si presta efficacemente alla pura descrizione del pensiero e dell'immagine, e in questo caso, esplicita senza ambiguità quanto l'amore sia lontano dall'esser controllato, forte della sua potenza naturale e domato, laddove se ne voglia sminuire la grandezza o addirittura negarne l'esistenza - scrive Di Crescenzo.

Vinicio Salvatore Di Crescenzo è appassionato di poesia. Pittore d’arte, blogger, critico redazionale d’arte, ama diffondere arte e cultura attraverso il suo sito e gli eventi a cui partecipa. Ha pubblicato varie raccolte poetiche tra cui “La via alla foce”, “Di luoghi e di sensi”, “Vimini freschi” e altre. Autore di narrativa con una raccolta di racconti dal titolo “Contrasti urbani – Storie in chiaroscuro”. E durante l'Estate 2025 è stato uno dei protagonisti del riuscitissimo Progetto "Vivila", promosso dalla nostra Associazione.