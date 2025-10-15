Con la firma dei sindaci di questa mattina nasce il Consorzio Sociale LT4

Alle 12:50 di questa mattina, presso la sala della presidenza del Consiglio di Fondi, con firma dei sindaci Beniamino Maschietto, Francesco Giannetti, Fernando Magnafico, Federico Carnevale e Monia Di Cosimo, e alla presenza del notaio Stefano Ferri, Ã¨ stato ufficialmente costituito il Consorzio Sociale LT4 che gestirÃ i servizi sociali e assistenziali dei Comuni aderenti.

Oltre a prendere visione dello Statuto, dellâ€™Atto Costitutivo e della Convenzione, i primi cittadini presenti (Fondi, Lenola, Monte San Biagio, San Felice Circeo e Terracina) hanno eletto il presidente e il vicepresidente dellâ€™assemblea dei sindaci, ossia Federico Carnevale e Francesco Giannetti, e nominato il presidente e il vice del Consiglio di amministrazione ossia lâ€™avvocato Arcangelo Peppe e Giuseppe Pascale. La sede legale sarÃ Fondi.

I due Comuni che hanno rinunciato allâ€™adesione, Sperlonga e Campodimele, per usufruire dei servizi sociosanitari fino oggi offerti dal Distretto LT4, dovranno convenzionarsi con il neonato Consorzio.

Entusiasmo, ottimismo e tanta voglia di rendere operativo il Consorzio: i sindaci presenti, consapevoli di quanti benefici porterÃ un mero atto formale su un territorio vastissimo, attendevano questo momento di sintesi politica e amministrativa da tantissimo tempo.