Con la firma dei sindaci di questa mattina nasce il Consorzio Sociale LT4

Alle 12:50 di questa mattina, presso la sala della presidenza del Consiglio di Fondi, con firma dei sindaci Beniamino Maschietto, Francesco Giannetti, Fernando Magnafico, Federico Carnevale e Monia Di Cosimo, e alla presenza del notaio Stefano Ferri, Ã¨ stato ufficialmente costituito il Consorzio Sociale LT4 che gestirÃ i servizi sociali e assistenziali dei Comuni aderenti.
Oltre a prendere visione dello Statuto, dellâ€™Atto Costitutivo e della Convenzione, i primi cittadini presenti (Fondi, Lenola, Monte San Biagio, San Felice Circeo e Terracina) hanno eletto il presidente e il vicepresidente dellâ€™assemblea dei sindaci, ossia Federico Carnevale e Francesco Giannetti, e nominato il presidente e il vice del Consiglio di amministrazione ossia lâ€™avvocato Arcangelo Peppe e Giuseppe Pascale. La sede legale sarÃ Fondi.
I due Comuni che hanno rinunciato allâ€™adesione, Sperlonga e Campodimele, per usufruire dei servizi sociosanitari fino oggi offerti dal Distretto LT4, dovranno convenzionarsi con il neonato Consorzio.
Entusiasmo, ottimismo e tanta voglia di rendere operativo il Consorzio: i sindaci presenti, consapevoli di quanti benefici porterÃ un mero atto formale su un territorio vastissimo, attendevano questo momento di sintesi politica e amministrativa da tantissimo tempo.
Chi Ã¨ piÃ¹ fragile e bisognoso â€“ ha commentato il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto â€“ da oggi avrÃ unâ€™opportunitÃ in piÃ¹ di essere aiutato. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno cooperato alla costituzione del Consorzio e a tutti coloro che, come me, ci hanno creduto sin dal primo giorno.
Siamo finalmente riusciti â€“ ha aggiunto il sindaco di San Felice Circeo Monia Di Cosimo â€“ a tagliare questo importante traguardo che ci vede protagonisti da molto tempo e oggi possiamo dire di essere estremamente felici di aver raggiunto un obiettivo che porterÃ ad una gestione dei servizi sociali notevolmente piÃ¹ efficiente.
Come dico sempre â€“ Ã¨ stato il commento del sindaco di Terracina Francesco Giannetti â€“ da soli si va piÃ¹ veloci ma insieme si va piÃ¹ lontano. Su questo tavolo ci sono tanta voglia, volontÃ e possibilitÃ di arrivare lontanissimo quindi auguri e buon lavoro a tutti noi.
Dopo tanto lavoro â€“ Ã¨ stato lâ€™intervento del sindaco di Monte San Biagio Federico Carnevale â€“ abbiamo trovato la sintesi nella costituzione di questo nuovo Consorzio che ci apre nuove opportunitÃ di crescita e sviluppo in un settore importantissimo per il territorio con lâ€™obiettivo, naturalmente, di aiutare di piÃ¹ e meglio tutti coloro che ne ha bisogno.
Ringrazio Fondi â€“ ha concluso il sindaco di Lenola Fernando Magnafico â€“ Comune capofila di un distretto che ha ben lavorato per molti anni. Ora ci proponiamo di fare di piÃ¹ con questo Consorzio che opererÃ in autonomia, anteponendo gli interessi e le esigenze dei cittadini, per una gestione efficiente e virtuosa dei servizi sociali di un territorio vastissimo.