La chef fondana Fabiola Di Crescenzo seconda a Gaeta nel "Concorso a 4 mani Arti bianche e Ristorazione"

Nella giornata di ieri, 14 ottobre 2025, a Gaeta, si Ã¨ svolta la seconda edizione del "Concorso a 4 mani Arti bianche e Ristorazione", la chef fondana Fabiola Di Crescenzo, che ha partecipato grazie all'associazione Cuochi del Golfo, si Ã¨ classificata al secondo posto insieme al pizzaiolo Daniele Capolino.

Il piazzaiolo Daniele ha preparato la pinsa e la chef Fabiola ha preparato la farcitura con prodotti locali e di stagione: crema di broccoletto del contadino sotto casa, stracciatella pugliese aromatizzata con zest di limone e adagiato sopra il gambero rosso di Ponza condito con pepe, il tutto chiuso con olio di produzione del pizzaiolo Daniele.

Ottimo secondo posto per la chef fondana che si dimostra ogni volta bravissima e all'altezza della situazione. I nostri migliori auguri.