Venerdì 24 una manifestazione contro tutte le guerre

Venerdì 24 ottobre, alle ore 9.30 in piazza Rodari nei pressi del teatro di Fondi, si terrà il raduno per quella che si trasformerà in una grande manifestazione dal titolo “Se vuoi la pace prepara la pace”.

L’evento è organizzato da diverse realtà come il presidio del sud pontino di Libera, Arcidiocesi di Gaeta e diverse realtà associative locali non solo di Fondi come, l’ANPI, ANDOS, Legambiente, Fare Verde, Un Ponte Per, Demetra, Obiettivo Comune e Nadyr.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Fondi. Gli organizzatori hanno invitato a partecipare anche le scuole del comprensorio affinché, in un clima di speranza e informazione, possa giungere forte il desiderio di una pace reale.

Non si parlerà solo degli scenari di conflitto più gettonati sui principali media come ad esempio quello di Gaza e quello ucraino. Si tratta di una manifestazione che, attraversando con un corteo gran parte del centro cittadino e concludendosi in piazza IV Novembre dinanzi la chiesa di San Francesco, parlerà anche delle guerre dimenticate e altrettanto sanguinose e devastanti.

In una scelta di unione di intenti da parte degli organizzatori si è deciso che durante il corteo non verranno esposti simboli di alcun tipo, neppure delle associazioni organizzatrici. Le uniche bandiere che sarà possibile sventolare, saranno quelle arcobaleno della pace e quelle degli stati coinvolti in guerra.

Convinti che anche le firme di “cessate il fuoco” non siano sufficienti a spegnere la spirale di violenza che continua ad attraversare quasi tutti i continenti e troppi popoli, gli organizzatori fanno appello a cittadini, organizzazioni e lavoratori a scendere in piazza il 24 ottobre prossimo con il solo obiettivo di voler dire “No” in modo pacifico ad ogni forma di guerra. Anche perché, come recita il titolo dell’iniziativa, “Se vuoi la pace prepara la pace”.