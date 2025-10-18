Successo per la giornata "Puliamo il Mondo" 2025 al Lago di Fondi

Ieri si è svolta l’iniziativa di “Puliamo il Mondo” organizzata dal Circolo Intercomunale Legambiente “Luigi Di Biasio” APS con il Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, con la partecipazione delle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII Monte San Biagio-Lenola e con il patrocinio dei comuni di Monte San Biagio e Lenola. Non è stata solo una giornata simbolica ma un'azione concreta che ha reso più bello un tratto del Lago di Fondi, liberandolo da materiali di ogni genere raccolti in più di 15 sacchi tra plastica, vetro, materiale da attività agricole, e metalli. Bisogna anche aggiungere alcuni ingombranti.

Ciò è stato possibile grazie all'entusiasmo e alla straordinaria forza di volontà dei veri protagonisti della giornata: gli studenti delle classi seconde della secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII Monte San Biagio-Lenola.

“Puliamo il Mondo” è più di una semplice azione di pulizia: è un atto d'amore per prendersi cura dei nostri territori, capace di trasformare luoghi a rischio di degrado in spazi di bellezza, incontro e partecipazione.

Una buona causa da abbracciare insieme, perché è solo così che possiamo costruire territori più giusti, sani e vivibili. All’iniziativa sono intervenuti il Direttore del Parco Ermenio Corina, il presidente del Circolo Intercomunale Legambiente “Luigi Di Biasio” APS Paola Marcoccia, il vicesindaco e assessore all’ambiente del comune di Lenola Severino Marrocco, l’assessore allo sport Emilia Marrocco del comune di Lenola, l’assessore al bilancio Anna Maria Ferreri e il vicesindaco e assessore alle politiche sociali Arcangelo di Cola del comune di Monte San Biagio. Si ringrazia la Multiservi per il ritiro dei rifiuti.

