Sperlonga: Toccafondi vincitore dell'ultima tappa "Sulla Via di Ulisse"

Grande successo di partecipazione alla sesta Sulla Via di Ulisse, la classica di mountain bike di Sperlonga (LT) che ha messo la parola fine ai circuiti New Marathon Lazio e Race Cup Mtb Centro Italia. Un’occasione pressoché irripetibile per dare l’addio alla stagione 2025 con tanti biker che hanno sfruttato la domenica autunnale, con un clima ideale per pedalare lungo la costa tirrenica.

Sui 44 km per un dislivello di 1.300 metri l’edito della corsa è stato identico a quello dello scorso anno. A vincere è stato infatti ancora una volta Mattia Toccafondi, il portacolori del DMT Racing by Marconi vincitore lo scorso anno che in 1h56’25” ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per tenere a freno la verve di Luca Prete (Enercol 2Wheels), alla fine staccato di appena 14”.

Più lontano Alessio Sottili (Ciclissimo Bike Team) che ha chiuso a 2’09”. Fuori dal podio Mirko Zanni (Croccanti Racing Team) a 3’25” e Daniele Chinappi (Vc Avezzano) a 3’52”. Fra le donne prima posizione per Cristina Spagnolo (Team Like Mtb Castelli Romani) che in 3h13’37” ha prevalso per 36’22” su Aurora Santucci (Ciociaria Bike).

La gara, allestita nello splendido scenario del Parco della Riviera di Ulisse, è stata allestita dall’Aurunci Cycling Team in collaborazione con altre società come Cicloamatori Fondi, Rebike, Happy Bike e Team Fans Bike. Un particolare ringraziamento va anche alla Regione Lazio e ai Comuni di Sperlonga e Itri. Per i due circuiti si chiude una stagione davvero eccezionale, ora non resta che attendere la speciale serata per le premiazioni, nella quale verranno date indicazioni anche per la prossima stagione.