In cinquecento alla “Fondi in Rosa”: una festa per la prevenzione e la solidarietà

Oltre cinquecento persone hanno preso parte domenica 19 ottobre 2025 alla terza edizione della “Fondi in Rosa”, nuova tappa del Grande Slam UISP organizzata dall’Olimpia Lazio.

Su un percorso di 9 km, presidiato dalla Polizia Municipale, dai volontari dell’associazione di Protezione Civile “Falchi Pronto Intervento” e da Odv Gruppo Volontariato e Protezione civile dell’associazione nazionale Polizia di Stato Terracina, ha concesso il bis Gabriele Carraroli del Centro Fitness Montello, giunto al traguardo con un tempo di 28’17’’, migliore di 11’’ rispetto al successo dello scorso anno. Dopo di lui si sono piazzati Federico Cellucci della Top Runners, Castelli Romani (29’11’’) e Piergiorgio Luzi dell’Atletica Ceprano (29’57’’). Tra le donne, invece, ha dettato legge un’altra atleta del Centro Fitness Montello, Francesca Macinenti, con un tempo di 35’10’’. Sul podio, come nel 2024, si sono piazzate Roberta Andreoli (35’41’’) e Simona Di Mauro (37’02’’).

Tra le società, infine, si è imposta la Fondi Runners 2010 davanti alla Polisportiva Ciociara Antonio Fava e alla Poligolfo. Il vero piatto forte della giornata ha riguardato però le finalità benefiche dell’evento, abbinato come sempre ad una riuscitissima “Camminata a passo libero” sulla distanza di 5,3 km. In tanti hanno partecipato per contribuire alla raccolta fondi promossa dall’Olimpia Lazio a favore del Comitato locale dell’Andos: un’autentica festa ha animato il centro storico nel nome della solidarietà e al fianco dell’associazione per sensibilizzare sulla prevenzione nella lotta al tumore al seno.

Al termine gli organizzatori hanno consegnato un assegno simbolico alla presidentessa Regina Abbagnale, per un importo complessivo di 1.500 euro che servirà a finanziare le iniziative dell’Andos. Lo stesso Comitato ha consegnato alla società vincitrice, la Fondi Runners, il trofeo “Run for Andos”.

Alla cerimonia, e alla stessa camminata, hanno partecipato varie autorità comunali e non solo: oltre al sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, sono stati presenti anche l’onorevole Salvatore De Meo, il vicesindaco Vincenzo Carnevale e molti altri membri della giunta, il delegato dell’assessore regionale Elena Palazzo, Leone Grossi e il vicepresidente della Provincia di Latina Vincenzo Mattei.