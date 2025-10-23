Francesco Popolla Ã¨ il nuovo sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

Dopo la bellissima esperienza di Giuseppe Matteoli, per un anno e mezzo baby sindaco di Fondi, oggi Ã¨ avvenuta la surroga dei membri del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze che hanno superato lâ€™etÃ massima per far parte dellâ€™organo.

La cessazione di alcune cariche e la volontÃ di coinvolgere nuovi studenti, ha portato istituti scolastici e amministrazione a proporre, di comune accordo, un rimpasto di giunta.

Il vice Francesco Popolla questa mattina Ã¨ stato quindi ufficialmente nominato sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, Giulia Altobelli, oltre a mantenere la sua delega allâ€™arredo urbano, Ã¨ da oggi anche baby vicesindaco mentre Feudo Francesco Ã¨ il nuovo presidente del Consiglio.

A tutti loro sono andate le congratulazioni del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, del presidente del Consiglio Giulio Mastrobattista, del presidente della commissione competente Cristian Peppe e della consigliera con delega alle politiche giovanili Jessica di Trocchio.

La mattinata si Ã¨ svolta in un clima di grande entusiasmo generale: da parte dei docenti che da quasi due anni ormai stanno aiutando i ragazzi, da parte dei genitori, molti dei quali presenti in aula consiliare e da parte degli amministratori che sin dal primo momento hanno creduto nel progetto possibile grazie ad un finanziamento regionale.

La nuova Giunta e il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze risultano cosÃ¬ ad oggi cosÃ¬ composti:

Francesco Popolla, sindaco

Giulia Altobelli, vicesindaco e assessore allâ€™Arredo e al Decoro Urbano

Francesco Feudo, presidente del Consiglio

Alessandro Conte, assessore allo Sport

Greta Forte, assessore al Patrimonio

Massimiliano Scudieri, assessore Servizi Sociali

Agnese Barbato, assessore alla Cultura

Alessandro Scalfati, assessore allâ€™Ambiente

Fabio Giovannoni, assessore al Turismo

Francesco Buononato, assessore al Gemellaggio

Consiglieri: Miriam Marrocco, Francesca Maria Di Biase, Samuele Augusto Dâ€™Angelis, Antonella Rosato, Ilenia Migliori, Guneet Kaur Bassra, Francesco Barbarito e Gabriel Dâ€™Agostino