Francesco Popolla Ã¨ il nuovo sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

Dopo la bellissima esperienza di Giuseppe Matteoli, per un anno e mezzo baby sindaco di Fondi, oggi Ã¨ avvenuta la surroga dei membri del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze che hanno superato lâ€™etÃ massima per far parte dellâ€™organo.
La cessazione di alcune cariche e la volontÃ di coinvolgere nuovi studenti, ha portato istituti scolastici e amministrazione a proporre, di comune accordo, un rimpasto di giunta.
Il vice Francesco Popolla questa mattina Ã¨ stato quindi ufficialmente nominato sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, Giulia Altobelli, oltre a mantenere la sua delega allâ€™arredo urbano, Ã¨ da oggi anche baby vicesindaco mentre Feudo Francesco Ã¨ il nuovo presidente del Consiglio.
A tutti loro sono andate le congratulazioni del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, del presidente del Consiglio Giulio Mastrobattista, del presidente della commissione competente Cristian Peppe e della consigliera con delega alle politiche giovanili Jessica di Trocchio.
La mattinata si Ã¨ svolta in un clima di grande entusiasmo generale: da parte dei docenti che da quasi due anni ormai stanno aiutando i ragazzi, da parte dei genitori, molti dei quali presenti in aula consiliare e da parte degli amministratori che sin dal primo momento hanno creduto nel progetto possibile grazie ad un finanziamento regionale.
La nuova Giunta e il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze risultano cosÃ¬ ad oggi cosÃ¬ composti:
- Francesco Popolla, sindaco
- Giulia Altobelli, vicesindaco e assessore allâ€™Arredo e al Decoro Urbano
- Francesco Feudo, presidente del Consiglio
- Alessandro Conte, assessore allo Sport
- Greta Forte, assessore al Patrimonio
- Massimiliano Scudieri, assessore Servizi Sociali
- Agnese Barbato, assessore alla Cultura
- Alessandro Scalfati, assessore allâ€™Ambiente
- Fabio Giovannoni, assessore al Turismo
- Francesco Buononato, assessore al Gemellaggio
Consiglieri: Miriam Marrocco, Francesca Maria Di Biase, Samuele Augusto Dâ€™Angelis, Antonella Rosato, Ilenia Migliori, Guneet Kaur Bassra, Francesco Barbarito e Gabriel Dâ€™Agostino