Partecipa a FondiNotizie.net

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Francesco Popolla Ã¨ il nuovo sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

Il neo nominato primo cittadino succede a Giuseppe Matteoli e prende le redini di una giunta rinnovata per metÃ 

Comunicati Stampa
Condividi su:

Dopo la bellissima esperienza di Giuseppe Matteoli, per un anno e mezzo baby sindaco di Fondi, oggi Ã¨ avvenuta la surroga dei membri del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze che hanno superato lâ€™etÃ  massima per far parte dellâ€™organo.

La cessazione di alcune cariche e la volontÃ  di coinvolgere nuovi studenti, ha portato istituti scolastici e amministrazione a proporre, di comune accordo, un rimpasto di giunta.

Il vice Francesco Popolla questa mattina Ã¨ stato quindi ufficialmente nominato sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, Giulia Altobelli, oltre a mantenere la sua delega allâ€™arredo urbano, Ã¨ da oggi anche baby vicesindaco mentre Feudo Francesco Ã¨ il nuovo presidente del Consiglio.

A tutti loro sono andate le congratulazioni del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, del presidente del Consiglio Giulio Mastrobattista, del presidente della commissione competente Cristian Peppe e della consigliera con delega alle politiche giovanili Jessica di Trocchio.

La mattinata si Ã¨ svolta in un clima di grande entusiasmo generale: da parte dei docenti che da quasi due anni ormai stanno aiutando i ragazzi, da parte dei genitori, molti dei quali presenti in aula consiliare e da parte degli amministratori che sin dal primo momento hanno creduto nel progetto possibile grazie ad un finanziamento regionale.

La nuova Giunta e il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze risultano cosÃ¬ ad oggi cosÃ¬ composti:

  • Francesco Popolla, sindaco
  • Giulia Altobelli, vicesindaco e assessore allâ€™Arredo e al Decoro Urbano
  • Francesco Feudo, presidente del Consiglio
  • Alessandro Conte, assessore allo Sport
  • Greta Forte, assessore al Patrimonio
  • Massimiliano Scudieri, assessore Servizi Sociali
  • Agnese Barbato, assessore alla Cultura
  • Alessandro Scalfati, assessore allâ€™Ambiente
  • Fabio Giovannoni, assessore al Turismo
  • Francesco Buononato, assessore al Gemellaggio

Consiglieri: Miriam Marrocco, Francesca Maria Di Biase, Samuele Augusto Dâ€™Angelis, Antonella Rosato, Ilenia Migliori, Guneet Kaur Bassra, Francesco Barbarito e Gabriel Dâ€™Agostino 

Condividi su:

Seguici su Facebook