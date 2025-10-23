Una content creator da record per parlare ai ragazzi di alimentazione: grande successo per lâ€™evento con Giulia Biondi

Dopo il grande successo della Giornata Mondiale dellâ€™Alimentazione, celebrata lo scorso 16 ottobre insieme allâ€™esperta, autrice e content creator con oltre mezzo milione di follower Giulia Biondi, la Settimana Europea dello Sport organizzata dal Comune di Fondi si prepara allâ€™ultimo grande appuntamento. Una grandissima ciclopedalata alla scoperta del Lago di Fondi che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, si terrÃ domenica 2 novembre anzichÃ© il 26 ottobre come da programma.

La nostra settimana europea â€“ scherza lâ€™assessore allo Sport Fabrizio Macaro â€“ Ã¨ durata un mese con attivitÃ e lezioni gratuite che hanno toccato trasversalmente diverse discipline e coinvolto centinaia di persone. Ogni evento Ã¨ stato straordinario per motivi diversi ma il 16 ottobre a Palazzo Caetani, in occasione della Giornata dellâ€™Alimentazione, abbiamo avuto feedback veramente positivi da parte degli oltre 100 studenti presenti. Moltissimi ragazzi hanno fatto domande, condiviso esperienze personali e realmente riflettuto sui temi di grande importanza.

Giulia Biondi Ã¨ dottoressa in Biologia della nutrizione, con doppia specializzazione in Nutrizione clinica e in Scienza dell'alimentazione e dietetica, Ã¨ formatrice olimpica nazionale e autrice di diversi libri sul tema ma, soprattutto, Ã¨ riuscita a raggiungere il grande pubblico grazie ai suoi contenuti brevi, efficaci, simpatici, utili e divertenti. La sua piazza piÃ¹ seguita Ã¨ sicuramente Instagram, piattaforma sulla quale la nutrizionista, da anni ormai, dispensa pillole pensate per informare e, soprattutto, confutare le piÃ¹ comuni bufale sul tema dellâ€™alimentazione.

In camice o con il grembiule, al tavolo dei relatori o con la sua penna â€“ ha concluso il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto â€“ Giulia Biondi Ã¨ veramente una forza ed Ã¨ riuscita realmente ad arrivare, con le sue parole e i suoi contenuti ai ragazzi della nostra cittÃ . E credo che questo sia il risultato piÃ¹ importante. Abbiamo ospitato lâ€™autrice per tre anni consecutivi a testimonianza anche dellâ€™attenzione che dedichiamo ad un tema importantissimo qual Ã¨ quello dellâ€™alimentazione.

Lâ€™ultima giornata della Settimana Europea dello Sport sarÃ dedicata al ciclismo amatoriale. Ritrovo in Piazza De Gasperi domenica 2 novembre alle 9:30 e successiva partenza per il Raddotto Canoa Club sulle rive del Lago di Fondi. Per partecipare Ã¨ possibile noleggiare gratuitamente le biciclette del Comune di Fondi. Il percorso, lungo 20 km, Ã¨ considerato facile in termini di pendenze. Lâ€™iniziativa gode del patrocinio del Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi.