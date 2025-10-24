La ASD “L’arte del judo” premiata dal sindaco Maschietto e dall’assessore Macaro per le medaglie a Mola di Bari

Ancora una premiazione simbolica presso il Comune di Fondi dove il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro hanno consegnato delle pergamene agli atleti che si sono distinti al Trofeo Italia Esordienti A di Judo che si è tenuto a Mola di Bari.

Una piccola iniziativa per premiare chi ha ottenuto un risultato importante, dando lustro alla Città di Fondi, e per incoraggiare chi ha comunque vinto, come sottolineato dall’assessore durante l’incontro, in quanto ha fatto una scelta di vita vincente: fare sport.

Applausi e congratulazioni per Ludovica Faiola e Massimo Ciotola, tornati a casa con una bellissima medaglia d’oro, ma anche per Anna Trani, salita sul terzo gradino del podio e per Aurora Romano e Antonio Quadrino che hanno ottenuto un prezioso quinto posto. Un riconoscimento per l’impegno e la partecipazione è andato, infine, anche a Cristina Palermo.

Come sottolineato dai vertici della ASD “L’arte del Judo”, infatti, la presenza dell’intera squadra è stata determinante ed è valsa un secondo posto nella classifica per società femminili partecipanti al torneo.

La premiazione ha inorgoglito, oltre al Maestro Walter Caracuzzi, all’intera società e agli amministratori presenti, anche i familiari degli atleti che, consapevoli di quanto sia importante lo sport nella formazione fisica, caratteriale, emotiva e psicologica dei giovani, fanno grandi sacrifici per seguire e accompagnare i ragazzi nelle attività scolastiche e sportive.

Al termine della manifestazione la società ha a sua volta ringraziato il sindaco e l’assessore con un dono simbolico “per il sostegno e l’attenzione dimostrati verso lo sport”.