Giovanni Pannozzo porta la provincia di Latina alla Festa del Cinema di Roma

Apprezzamenti e forte interesse per “Dove il paesaggio diventa cinema – Cine-turismo, marketing e brand territoriale in provincia di Latina”, il convegno ideato e moderato da Giovanni Pannozzo e organizzato da On Broadway nell’ambito della Festa del Cinema di Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, in collaborazione con Rino Piccolo della Latina Film Commission e grazie al supporto della Fondazione Roma Lazio Film Commission.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto e approfondimento sulle potenzialità del territorio pontino come set naturale per produzioni cinematografiche e come leva di sviluppo turistico e culturale.

Durante il convegno, Giovanni Pannozzo ha presentato le attività e i progetti di On Broadway, realtà impegnata nella promozione culturale e nella valorizzazione dei territori attraverso eventi, produzioni audiovisive e strategie di comunicazione.

Tra il pubblico erano presenti artisti e professionisti della provincia di Latina, che hanno preso la parola condividendo esperienze e riflessioni sul ruolo del cinema come motore di identità e sviluppo locale.

Il cinema ha il potere di trasformare un paesaggio in un’emozione e un territorio in un brand culturale riconoscibile. Con questo evento abbiamo voluto mostrare come la provincia di Latina possa diventare protagonista di nuove storie e opportunità - ha dichiarato Giovanni Pannozzo, organizzatore e moderatore del convegno.

L’appuntamento ha riscosso successo, confermando il crescente interesse verso il cineturismo e il marketing territoriale come strumenti strategici per la promozione e la valorizzazione del territorio.

On Broadway continuerà a portare avanti iniziative che uniscono cultura, creatività e impresa, contribuendo alla costruzione di un’identità visiva e narrativa forte per la provincia di Latina e l’intero territorio laziale.

È intervenuto anche il direttore della Latina Film Commission, Rino Piccolo, che ha dichiarato: Al momento, la Regione Lazio presenta un forte squilibrio di rappresentanza nel settore cinema tra capoluogo di regione e le province, una dispersione delle risorse per il settore, oltre ad una grossa lacuna in termini di assistenza e promozione dei territori locali; dalle ultime rilevazioni emerge il dato che la Città Metropolitana di Roma ha da sola piu’ dell'90% delle imprese del Lazio, e piu’ dell'85% degli addetti al settore cinematografico.

Già nel 2006, la provincia di Latina è stata precursore, creando al proprio interno una fondazione con scopi di Film Commission, ancor prima della nascita di quella regionale nata nel 2007. L’ufficio provinciale, in questi anni, ha supportato più di 300 di produzioni, creando nel territorio provinciale un indotto economico stimato di oltre 25 milioni di euro tra posti di lavoro nei settori logistica, ricettività, ristorazione e maestranze. La vocazione cinematografica della provincia pontina è sempre stata evidente, lo testimoniano i tantissimi film girati, con un’elevata crescita negli ultimi anni.