Venditti sul successo della Manifestazione per la Pace del 24 scorso

Il consigliere comunale del centrosinistra di Fondi Salvatore Venditti non ha dubbi:

Per tale motivo il capogruppo della civica Camminare Insieme ed esponente del Partito Democratico a livello locale si rivolge direttamente al sindaco della città Beniamino Maschietto:

In una riflessione lanciata sui social, Venditti ha spiegato:

Venerdì scorso ho partecipato alla manifestazione per la pace che si è svolta a Fondi e, oltre al peso della missione che gli organizzatori mi hanno affidato portando l'amplificatore per i microfoni per tutta la marcia, ho avuto piacere della grande partecipazione di pubblico. Giovani, meno giovani, scuole e lavoratori, associazioni e istituzioni hanno sfilato per il centro città contro tutte le guerre, sfoggiando e sventolando solo vessilli dei Paesi nei quali è in essere un conflitto, oltre alla bandiera della pace.