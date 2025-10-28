La condanna di Fondi Vera per maltrattamenti, abbandono e uccisione di animali

Se Ã¨ innegabile che nella nostra CittÃ ci siano, per fortuna, tante realtÃ associative e tanti volontari che amano gli animali e fanno di tutto per farli stare bene Ã¨ altrettanto evidente che gli episodi di maltrattamenti ai loro danni stanno diventando, purtroppo, sempre piÃ¹ frequenti e raccapriccianti. Non puÃ² e non deve bastare il sacrificio di persone comuni che dedicano il proprio tempo a strappare dalla morte gli animali - commenta Francesco Ciccone, Capogruppo Consiliare del Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera.

A quella Fondi altruista, generosa e sensibile si aggiunge qualche soggetto senza scrupoli come chi, nei giorni scorsi, ha deciso di abbandonare cuccioli di cane appena nati lungo la strada nell'immediata periferia lasciando che venissero investiti e uccisi. Tutti. Nessuno escluso - aggiunge Ciccone.

GiovedÃ¬ 23 Ottobre, infatti, sono stati rinvenuti i corpi ormai privi di vita di 10 cuccioli di cane, rinchiusi in un sacco di plastica in Via del Laghetto. La nostra ComunitÃ chiede giustizia e attende una ferma condanna dellâ€™accaduto da parte delle Istituzioni. Lâ€™istituzione di una figura quale il Garante per i diritti, la tutela ed il benessere degli animali rappresenterebbe un chiaro segnale, una risposta concreta e tangibile di fronte alla cattiveria, allâ€™ignoranza e al disinteresse che certe persone riversano sugli animali, che siano cani, gatti o altre specie di viventi e che di certo non fanno onore alla nostra CittÃ .

Quello dei 10 cuccioli Ã¨ un episodio non degno di un Paese civile e purtroppo non si tratta di un caso isolato. Pochi mesi fa un altro episodio ha fatto il giro della CittÃ : Ã¨ stato ritrovato un cucciolo di cane abbandonato su un cassonetto, tra i rifiuti e in condizioni di salute precaria, indizio che ci riporta ad un abbandono da parte di chi era il suo detentore. Il cane era, come troppo spesso accade, privo di microchip. Nonostante le cure da parte di chi non lo ha lasciato lÃ¬ a morire, cure costose di cui si Ã¨ fatta carico lâ€™adottante, in parte aiutata da numerosi appelli pubblici di sostegno, Sunny Ã¨ morto nel mese di Settembre poichÃ© non ha ricevuto tutte le cure necessarie quando era ancora piccolo. Senza dimenticare i sempre piÃ¹ frequenti casi di animali investiti e non soccorsi, con gravi responsabilitÃ ed evidenti rischi.

Sollecitiamo pertanto l'Amministrazione Comunale di Fondi a dare seguito agli impegni sanciti dalla Delibera di Consiglio n. 16 del 24 Marzo 2023. La Mozione presentata dal nostro Capogruppo Ciccone, e approvata all'unanimitÃ , chiedeva l'istituzione della figura del Garante per i diritti, la tutela e il benessere degli animali e la riattivazione dellâ€™Ufficio Tutela Animali - aggiunge Paola Di Biasio, Responsabile del Gruppo di Lavoro Ambiente di Fondi Vera.