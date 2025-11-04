Giovedì 6 incontro pubblico con un parterre d'eccezione per discutere la città del Futuro

Il Direttivo cittadino di Fratelli d'Italia Fondi annuncia con entusiasmo l'incontro pubblico di giovedì 6 novembre 2025, alle ore 17:00 presso il Complesso San Domenico (Largo Luigi Fortunato), dal titolo "Protagonisti per il Futuro di Fondi".

L'evento si preannuncia come un momento di alto profilo politico e programmatico, grazie alla straordinaria partecipazione di figure di spicco a livello europeo, nazionale, regionale e provinciale, unite per delineare la visione, gli obiettivi e le idee per la città di Fondi dei prossimi anni.

Saranno presenti numerosi ospiti autorevoli, a testimonianza della centralità che Fondi riveste nell'agenda del partito:

⁠L'On. Paolo Trancassini, Coordinatore Regionale di Fratelli d'Italia.

⁠Il Sen. Nicola Calandrini, Coordinatore Provinciale FDI Latina.

L' onorevole Nicola Procaccini co- Presidente del gruppo ECR

⁠Elena Palazzo, Assessore al Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica, Sostenibilità della Regione Lazio.

⁠Vittorio Sambucci, Consigliere Regionale del Lazio (FDI).

A fare gli onori di casa, interverranno per il territorio l'Avv. Luigi Vocella (Consigliere Comunale e Provinciale FDI), l'Avv. Stefano Marcucci (Capogruppo FDI in Consiglio Comunale a Fondi) e Sonia Federici (Coordinatrice Comunale FDI Fondi).

L'incontro sarà interamente focalizzato sul futuro della città: un'occasione di confronto diretto e costruttivo per discutere di programmi, obiettivi e idee concrete volte a migliorare la qualità della vita dei cittadini, a promuovere lo sviluppo economico e a rendere Fondi un modello di sostenibilità e innovazione.

"Siamo orgogliosi di ospitare una rappresentanza così qualificata e trasversale di dirigenti e amministratori - dichiara il Direttivo locale. - La presenza dei nostri vertici nazionali, regionali e provinciali, insieme ad assessori e consiglieri, dimostra l'impegno totale di Fratelli d'Italia nel fare di Fondi una città 'Protagonista' del proprio destino. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare per contribuire attivamente a plasmare la Fondi del futuro.

L'appuntamento è per giovedì 6 novembre, alle ore 17:00, al Complesso San Domenico.