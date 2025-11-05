La nuova presidente del Centro Anziani “Domenico Purificato” è Simona Pestillo

È una giovanissima la neoeletta presidente del Centro anziani “Domenico Purificato” di Fondi: si chiama Simona Pestillo, ha 45 anni e una carica inesauribile.
I membri dell’Associazione l’hanno scelta con 123 preferenze su un totale di 199 votanti con l’obiettivo di rinnovare attività, corsi e procedure nella struttura di Piazza IV Novembre.
Ad affiancarla, nella guida del centro anziani, saranno i consiglieri Francesco D’Arcangelo, Gilda Danese, Sonia Nazzaro e Leopoldo Martucci.
Dopo le elezioni, coordinate nei minimi dettagli dal Settore I del Comune di Fondi, oggi la nuova presidente ha incontrato il sindaco Beniamino Maschietto, l’assessore al ramo Sonia Notarberardino e la presidente della commissione competente Daniela De Bonis.
Simona Pestillo ha una scuola di ballo e si è avvicinata al mondo della terza età coinvolgendo gli anziani in pomeriggi danzanti e lezioni volte a favorire l’attività fisica.
La sua figura, carismatica e risolutiva, è subito piaciuta ai numerosi iscritti del centro che l’hanno proposta come candidata e votata con grande convinzione.
Sono davvero contento – ha commentato il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – che alla guida del centro ci sia una persona giovane e dinamica, aperta al dialogo, capace di mediare e di ricucire visioni spesso diametralmente opposte. A Simona Pestillo e all’intero Consiglio auguro una lunga, serena e proficua attività alla guida del centro anziani più popoloso e facilmente raggiungibile della città.